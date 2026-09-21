Animation : le studio réunionnais Gao Shan Pictures doublement distingué sur la scène européenne

Le studio d'animation réunionnais Gao Shan Pictures revient du Cartoon Forum 2026 avec une double reconnaissance. Il devient le premier lauréat de l'Ecoprod–Cartoon Tribute, nouveau prix européen consacré à l'animation durable. Dans le même temps, "Racines", sa série adaptée du roman graphique de l'autrice réunionnaise Lou Lubie, s'est imposée parmi les projets les plus remarqués de cette édition. Une double mise en lumière pour l'animation et la création péi. (Photo DR Gao Shan Pictures)

La Réunion s'est fait une place au Cartoon Forum 2026, principal rendez-vous européen consacré aux projets de séries d'animation. Le studio Gao Shan Pictures, fondé en 2014 à La Réunion, y a décroché le tout premier Ecoprod–Cartoon Tribute.

Créé cette année, ce prix européen récompense l'engagement en faveur d'une animation plus durable. Le studio réunionnais était notamment en lice face à Cartoon Saloon, studio irlandais plusieurs fois nommé aux Oscars.

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- Gao Shan Pictures récompensé pour son animation durable -

Une distinction qui vient saluer la démarche engagée depuis 2022 par Gao Shan Pictures pour réduire l'impact environnemental de ses productions, sans revoir à la baisse ses ambitions artistiques. "Ce prix montre qu'on peut, depuis La Réunion, être un modèle européen. Être durable pour nous, c'est aussi former ici, produire ici, et permettre à nos histoires de voyager dans le monde", souligne Arnauld Boulard, fondateur et président du studio.

Sobriété numérique et énergétique, limitation des déplacements ou revalorisation du matériel informatique font notamment partie des mesures mises en place. Pour le film Angelo dans la forêt mystérieuse, le studio indique également avoir développé un procédé permettant d'économiser 80 % de l'énergie nécessaire au calcul des images. Une innovation qui lui avait valu une sélection au Prix de l'Innovation César & Techniques 2025.

Le studio mise aussi sur la formation locale : environ 30 % de ses artistes sont originaires de La Réunion. Il est notamment à l'initiative de Rubika Réunion, qui forme depuis 2024 des talents de l'océan Indien aux métiers de l'animation.

- "Racines", des cheveux crépus à la quête d'identité -

Autre succès pour Gao Shan Pictures : "Racines" (The Roots of My Hair), adaptée du roman graphique de l'autrice réunionnaise Lou Lubie. Son pitch, présenté au Cartoon Forum par la production et les trois autrices, a fait salle comble et a été classé par la presse internationale parmi les plus remarqués de l'édition, selon le studio.

La série suit Rose, une Réunionnaise installée à Paris, dont les cheveux crépus ont été éprouvés par des années de défrisage sous le "diktat du lisse". Lorsqu'elle revient à La Réunion, ses cheveux "se rebellent". À travers son parcours, le récit aborde avec humour et sensibilité l'identité, l'héritage afro-descendant et l'acceptation de soi. "Voir une histoire ancrée localement émouvoir une salle venue de toute l'Europe, c'est la preuve que nos récits ont une portée universelle et peuvent trouver leur public bien au-delà de notre île", se réjouit Bérangère Condomines, productrice.

- Une diffusion prévue en 2028 -

Destinée aux adolescents et aux jeunes adultes, "Racines" comptera six épisodes de 13 minutes. La série est écrite par Amandine Boyer, jeune autrice réunionnaise, Chloé Léonil et Charlotte Cambon. Elle est coproduite par Gao Shan Pictures et Bigger Than Fiction et bénéficie du soutien de la Région Réunion. Diffusion annoncée courant 2028.

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