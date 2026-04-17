La rétro de la semaine : transporteurs sur les routes, grève suspendue, prix des carburants, violences sexuelles et pétroliers silencieux

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 13 au vendredi 17 avril 2026 : • Lundi 13 avril - Prix des carburants : la grève des professionnels de la route commence, les pétroliers ne font toujours aucune proposition ni aucun effort • Mardi 14 avril - Prix des carburants : la Région et les professionnels de la route demandent aux pétroliers de mettre la main à la poche, la grève est suspendue • Mercredi 15 avril - Après la mobilisation des professionnels de la route : la majorité des automobilistes de La Réunion continuent de payer leur carburant au prix fort • Jeudi 16 avril - À La Réunion, une femme sur cinq est victime de violences sexuelles • Vendredi 17 avril - Prix des carburants : les pétroliers ne parlent toujours pas, mais pas d’inquiétude, ils sont en parfaite santé financière (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Après un week-end de réflexions et d’organisation, les professionnels de la route regroupés en intersyndicale lance une grève illimitée ce lundi 13 avril 2026. Ils demande des aides pour faire face à l'augmentation des prix des carburants. Après plusieurs échanges avec la Région Réunion, le ministère des Transports et les services de l’État, l'intersyndicale a jugé les propositions insuffisantes. Du côté des pétroliers : silence radio. Rien ne se passe, aucune proposition et aucun effort. Première étape de cette mobilisation : des opérations escargot en direction de Saint-Denis et du Port.

La mobilisation des professionnels de la route contre la hausse des prix des carburants a été suspendue ce lundi 13 avril 2026 en début de soirée, après une journée de fortes tensions et de négociations avec la Région. L’intersyndicale, qui regroupe plusieurs secteurs particulièrement dépendants du carburant, a annoncé lever le mouvement tout en restant en alerte.

La tension est retombée après de nouvelles discussions entre les professionnels de la route et la Région. Des aides, possiblement améliorées, ont été attribuées aux professionnels. Une bonne nouvelle pour eux… mais pas pour la grande majorité de la population. Ces usagères et ces usagers là vont continuer à payer leur carburant au prix fort imposé par les compagnies pétrolières...

À La Réunion en 2023, 22,7% des femmes ont déclaré avoir subi un rapport forcé et/ou une tentative de rapport forcé au cours de leur vie. Cela représente une femme sur cinq, notamment chez les plus jeunes, révèle une enquête de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS) Maladies Infectieuses. Un quart de ces violences sexuelles ont lieu dans le cercle familial. Si la parole tend à se libérer pour dénoncer ces crimes, dans l'île, de nombreux freins empêchent encore les victimes de dénoncer et porter plainte.

Ce jeudi 16 avril 2026, nous avons écrit aux pétroliers. Dans un e-mail envoyé à 6h48 du matin, nous leur avons adressé une série d'interrogations communes à l'ensemble des Réunionnais. Les rois du pétrole - qui n'ont jamais de problème en fin de mois -, ne nous ont pas répondu. Sans surprise. Ils sont silencieux après avoir déclenché une tempête dans le pouvoir d'achat des familles de l'île. Faute de réponses officielles à des questions qui semblent pourtant à la portée des quatre compagnies pétrolières installées à La Réunion, nous avons choisi de publier les questions que nous leur avons posé.