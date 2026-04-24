La rétro de la semaine : élèves en moins, allergie, prix des carburants, Didier Robert rejugé, cher gazole

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 20 au vendredi 24 avril 2026 : • Lundi 20 avril - Éducation nationale : La Réunion va perdre près de 25.000 élèves d'ici 2035 • Mardi 21 avril - Un enfant victime d'une importante allergie alimentaire : une association de Sainte-Marie visée par une enquête • Mercredi 22 avril - Prix des carburants : après une réunion en préfecture, la pression s'accentue sur les pétroliers • Jeudi 23 avril - Cour d'appel : Didier Robert de nouveau jugé dans l'affaire des indemnités de logement payées par la Région • Vendredi 24 avril - Carburants : le gazole va frôler les 2 euros le litre dès le 1er mai, les syndicats déplorent l'absence d'aides pour les salariés (Photo Photo Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Écoles, collèges et lycées publics ou privés sous contrat auront perdu près de 25.000 en 2035, selon des projections du ministère de l’Éducation. Une "vague sismique" qui rendra nécessaire de repenser "l'offre scolaire sur le territoire à long terme", a affirmé le ministre Edouard Geffray. Ces chiffres du ministère de l’Éducation nationale sont notamment basés sur des hypothèses de fécondité

En janvier 2026, un enfant accueilli par une association basée à Sainte-Marie dans le cadre d'un séjour de loisirs, a été victime d'une grave allergie alimentaire. Il a mangé un aliment signalé dangereux pour lui par les parents. L'enfant a été conduit à l'hôpital. Les faits ont été signalés aux autorités. Début avril 2026, l'association, a été contrainte d’annuler les réservations en cours, à cause, dit-elle aux parents "d'un problème administratif". Interrogée par Imaz Press, la préfecture informe que cette décision a été prise "en raison "de constat de dysfonctionnements ne garantissant pas la sécurité physique et morale du public accueilli". Une "enquête administrative est en cours" et "la justice est saisie en parallèle" note la préfecture

Au lendemain d’une réunion tendue en préfecture, sans avancée concrète ni promesse, tous les regards se tournent, ce mercredi 22 avril 2026, vers les compagnies pétrolières. Attendues à la Direction de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (Deets), elles sont désormais les seules à pouvoir proposer une solution immédiate pour toute la population face à la hausse des prix du carburant.

Le procès en appel de l’affaire des indemnités de logement impliquant Didier Robert s’ouvre ce jeudi 23 avril 2026 devant la cour d’appel de Saint-Denis. Poursuivi pour des faits supposés de concussion et de prise illégale d’intérêts lorsqu’il était président de Région, Didier Robert a été jugé et condamné en novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à huit mois de prison avec sursis, 100.000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité. L’ancien élu a fait appel.

Réunis ce jeudi 23 avril 2026 à la préfecture, les syndicats de salariés ont rencontré le préfet, la présidente de Région, le président du Département et le président de l'association des maires. Tous ont échangé sur la flambée des prix des carburants. Si le dialogue a été jugé "utile", les organisations syndicales dénoncent l’absence de mesures concrètes pour les travailleurs et appellent à la mobilisation. La préfecture a aussi confirmé une hausse du prix du gazole en mai. Le montant exact de l'augmentation n'a pas été précisée, mais le prix final devrait frôler les 2 euros le litre