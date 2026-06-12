La rétro de la semaine : eaux usées dans sa cuisine, ancienne pension marron, violences sexuelles sur enfant, Darmanin et enseignes internationale

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 juin au vendredi 12 juin 2026 : • Lundi 8 juin - [Photos-Vidéo] Saint-Denis : les eaux usées coulent dans son logement, un locataire obligé de cuisiner dans les parties communes • Mardi 9 juin - Saint-Denis : à Saint-François, une ancienne pension marron accueille de nouveau des locataires dans des conditions dégradées • Mercredi 10 juin - Violences sexuelles sur enfants : 1.325 dossiers à réexaminer à La Réunion, la députée Karine Lebon interpelle le ministre de la Justice • Jeudi 11 juin - Violences sexuelles sur enfants : Monsieur le ministre de la Justice, vous accablez les magistrats et vous gommez votre responsabilité... trop facile • Vendredi 12 juin - Enseignes internationales : Ikea, H&M, Sephora, Action... toujours absentes du paysage commercial à La Réunion (Photo photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À Saint-Denis, un locataire ayant souhaité rester anonyme vit une situation délicate dans son logement situé immeuble Clos de Sainte-Marie B rue Sainte-Marie. À cause d'une fuite, depuis le mois de décembre 2025, des eaux usées s'écoulent directement dans sa cuisine, la rendant inutilisable. Le locataire, âgé de 60 ans, est obligé de cuisiner dans le couloir de l'immeuble. La situation a été signalée au bailleur, mais le locataire reste sans réponse. Par le passé, cette résidence a déjà été victime d'incendie d'origine électrique.

Une des anciennes pensions marrons, situées dans le quartier de Saint-François, à Saint-Denis, et fermée en 2020 après plusieurs incidents graves, seraient de nouveau occupées en 2026 pour accueillir des personnes vulnérables. Sous le couvert d'une colocation, selon un témoignage recueilli par Imaz Press, ces personnes se trouveraient dans des conditions dénoncées comme dangereuses et hors cadre légal.

L'immense émotion suscitée par la mort de la jeune Lyhanna continue d'alimenter une crise politique majeure pour l'exécutif qui a cherché mardi à proposer des solutions pour apaiser la colère des familles et oppositions qui dénoncent les dysfonctionnements mais aussi le manque de moyens endémique de la justice. La députée réunionnaise Karine Lebon a interpellé le Garde des Sceaux. À La Réunion, 1.325 dossiers de violences sexuelles sur enfant doivent être réexaminés par les services de la Justice.

Depuis la mort de Lyhanna, 11 ans, tuée par un homme visé à plusieurs reprises par des procédures pour viols et agressions sur mineures, mais jamais poursuivi, l'émoi et la colère sont immenses dans le pays. Vous, Monsieur Gérald Darmanin, ministre de la Justice, vous accablez les magistrats en vous gardant bien de toute remise en cause personnelle. Un peu trop facile non ?

Starbucks, Zara, Ikea, Sephora ou encore Action. Ces enseignes internationales font partie du quotidien de nombreux Réunionnais qui vivent désormais dans l’Hexagone et ailleurs, mais restent absentes du paysage commercial local. Pourtant, le marché réunionnais n'est pas considéré comme trop petit ou insuffisamment rentable. Alors pourquoi ces marques ne s'implantent-elles pas sur l'île ? Entre contraintes logistiques, modèles économiques et choix stratégiques, les explications sont multiples.