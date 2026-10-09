La rétro de la semaine : colère lycéenne, nuit sous tension, plateforme d'écoute, "temps de démocratie" et répression policière

• Lundi 5 octobre - Colère lycéenne : nouvel appel à la mobilisation à La Réunion, le rectorat annule toutes les sorties scolaires • Mardi 6 octobre - Nuit de tension : incendie au lycée Patu de Rosemont à Saint-Benoît, des feux de poubelles dans plusieurs communes • Mercredi 7 octobre - Le gouvernement tente de calmer la colère lycéenne avec une plateforme d'écoute, élèves et syndicats n'y croient pas vraiment • Jeudi 8 octobre - Mouvement lycéen : à deux jours des vacances, le Premier ministre instaure un "temps de démocratie", infaisable à La Réunion • Vendredi 9 octobre - Le gouvernement ordonne de gazer les jeunes et refuse de les écouter : la grande indignité (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce lundi 5 octobre 2026, un nouvel appel à la mobilisation a été lancé dans plusieurs lycées de La Réunion. Trop d'heures de cours, des bâtis insalubres… Des blocages sont annoncés très tôt devant les établissements scolaires pour dénoncer les conditions de travail des lycéens. Un acte 3 nécessaire, faute de mesures concrètes par le ministre de l'Éducation. Ce dernier a par ailleurs annoncé d'ores et déjà la suppression de postes à la rentrée prochaine. De quoi alimenter la colère des élèves et des syndicats. À La Réunion, le rectorat demande à l'ensemble des établissements scolaires d'annuler les sorties prévues ce lundi 5 et mardi 6 octobre 2026, par mesure de sécurité.

Après la mobilisation lycéenne et les débordements de ce lundi 5 octobre 2026, la nuit a été particulièrement agitée dans plusieurs communes de La Réunion dans la nuit de lundi à mardi. Un incendie s'est déclaré au niveau du lycée Patu de Rosement à Saint-Benoît et plusieurs feux de poubelles ont été allumés. Selon nos informations, une personne a été interpellée sur la ville de Saint-André.

"Agora"… tel est le nom de la plateforme de recueil de doléances des élèves lancée ce lundi 5 octobre 2026 par le ministre de l'Éducation. Une vaste tentative pour calmer le mouvement de colère lycéenne lancé dans l'Hexagone et qui, depuis vendredi 2 octobre, prend de l'ampleur à La Réunion. 15 jours donnés pour déposer ses revendications et les changements souhaités. Alors… véritable écoute de la part du gouvernement ou énième plateforme pour s'entendre dire "on vous a entendu" ? Élèves et syndicats n'y croient pas vraiment.

Ce mardi 6 octobre 2026, le Premier ministre a annoncé la suspension des cours dans les lycées sur une demi-journée pour "un temps de démocratie". Dans l'académie, la mise en application semble bien délicate. Le gouvernement semble avoir oublié que, dans deux jours, nos élèves sont en vacances. Compliqué dès lors d'organiser une quelconque concertation en si peu de temps. Le rectorat annonce laisser le temps aux proviseurs d'organiser ces temps d'échanges, après les congés.

Ce mercredi 7 octobre 2026, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a pris la parole pour tenter, a-t-il dit, d'apaiser les tensions. Mais une phrase a retenu notre attention : "non, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens". Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, juge même "excessif de parler de répression policière". Une affirmation démentie par les vidéos relayées sur les réseaux sociaux. Les images montrent des interventions et des interpellations extrêmement violentes de jeunes manifestants, souvent mineurs. De fait, le gouvernement ordonne de gazer les jeunes et refuse de les écouter, quelle indignité.