Le député RN Yoann Gillet à La Réunion : le PLR demande s'il s'agit d'une "mission parlementaire" ou "d'une campagne déguisée"

Dans un communiqué publié ce mardi 4 août 2026, le Parti Pour La Réunion s’interroge "sur la véritable nature du déplacement dudéputé du Rassemblement national Yoann Gillet" à La Réunion. "Officiellement, M. Gillet est présent sur notre île dans le cadre d’une mission parlementaire en qualité de rapporteur pour avis sur le budget des Outre-mer" écrit le PLR. "Mais les images diffusées depuis plusieurs jours racontent une autre histoire", celle d'une mission officielle (qui) sert également de support à une opération de communication à forte portée électorale" estime le PLR dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le Parti Pour La Réunion s’interroge sur la véritable nature du déplacement du député du Rassemblement national Yoann Gillet à La Réunion.

Officiellement, M. Gillet est présent sur notre île dans le cadre d’une mission parlementaire en qualité de rapporteur pour avis sur le budget des Outre-mer.

Mais les images diffusées depuis plusieurs jours racontent une autre histoire. Immersion avec la BAC, vidéos soigneusement mises en scène, communication intensive sur les réseaux sociaux, participation à des rencontres politiques avec les responsables locaux du Rassemblement national : tout concourt à donner le sentiment que cette mission officielle sert également de support à une opération de communication à forte portée électorale.

Ce n’est pas un hasard. Yoann Gillet n’est pas seulement député. Il est aussi porte-parole du Rassemblement national et directeur adjoint de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Dès lors, une question se pose : sous couvert de mission parlementaire, n’est-il pas en mission pour le RN ?

Le choix de se mettre en scène sur le thème de la sécurité n’est pas anodin. Il correspond à l’un des marqueurs politiques du Rassemblement national et contribue à construire une image de campagne davantage qu’à éclairer les réalités complexes de La Réunion.

Notre île mérite mieux qu’un décor de communication politique. Elle mérite que les missions parlementaires soient consacrées à écouter les Réunionnaises et les Réunionnais, à analyser les difficultés de notre territoire et à préparer des réponses concrètes, non à produire des séquences destinées aux réseaux sociaux ou à nourrir une stratégie électoraliste.

Le Parti Pour La Réunion appelle à la plus grande transparence sur les conditions dans lesquelles s’articulent, au cours de ce déplacement, les activités relevant de la mission parlementaire et celles qui relèvent de l’activité partisane.

Les Réunionnaises et les Réunionnais ne sont pas les figurants d’une campagne présidentielle. Ils attendent des actes, des solutions et le respect dû à notre territoire.

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