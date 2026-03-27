Volcan : deux entrées de lave en mer et des eaux à plus de 40°C observées par les scientifiques

Quelques heures avant la fin de l'éruption du Piton de la Fournaise ce mercredi 25 mars 2026, une mission scientifique a pu être menée au large de la coulée. Les premières observations des experts confirment une activité intense à l'interface entre la lave et l'océan, avec deux entrées de lave en mer et des eaux à plus de 40°C, ouvrant de nouvelles pistes d'études (Photos Alain Barrère - Biolave - Cité du volcan)

Une fumée importante se soulevait encore lorsqu'une équipe pluridisciplinaire de scientifiques a pu s'approcher de la plateforme de lave formée au niveau de l’entrée en mer, au large de Sainte-Rose. À bord d'un bateau semi-rigide, géologues, géochimistes et spécialistes du programme Biolave ont effectué une première reconnaissance de la zone.

- Les panaches volcaniques mesurés à l'aide d'un spéctromètre -

Parmi eux, des chercheurs des universités de Lyon I et de Clermont, ainsi qu'une scientifique irlandaise, ont mesuré la composition des panaches volcaniques à l'aide d'un spéctromètre.

Des prélèvements atmosphériques ont également été réalisés afin d'analyser les particules et les gaz présents dans l'air.

"Nous avons repéré deux sorties principales de lave avec de forts panaches", explique le scientifique Alain Barrère, engagé dans le programme Biolave.

Celui-ci est principalement constitué de vapeur d’eau, d’acide chlorhydrique (HCl) et de particules fines.

Ce panache, parfois appelé "laze" (lava haze), peut présenter un caractère irritant et corrosif pour les voies respiratoires, la peau et les yeux. Sa dispersion dépend étroitement des conditions météorologiques locales.

- Des des eaux très chaudes repérées -

En mer, ces points d’entrée semblent associés à des phénomènes sous-marins marqués. "Nous avons trouvé deux couloirs d’eau très chaude, au-delà de 40°C, probablement liés à des épanchements sous-marins", précise Alain Barrère.

Des prélèvements d’eau ont également été réalisés le long d’un axe perpendiculaire à la plateforme afin d’affiner les analyses.

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Lorsque la lave a plongé dans l'océan, cela a créé un choc thermique à plus de 1.150 degrés, occasionnant le réchauffement partiel de l'océan sur une vingtaine de mètres au large de La Réunion.

"Cette rencontre a donné lieu à une petite plage de sable noir en aval des retombées", indiquait Nicolas Villeneuve, maître de conférences à l'Université de La Réunion et membre de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Regardez.

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- Documenter un phénomène rare -

Outre les mesures scientifiques, la mission avait aussi pour objectif de documenter visuellement cet épisode volcanique. Des équipes de la Cité du Volcan et du Centre de Documentation et de Diffusion du Volcanisme (CDDV), ainsi qu'Alain Barrère, étaient présentes pour réaliser images et archives.

Ces observations viennent compléter les recherches engagées depuis le début de l’éruption, notamment sur les interactions entre lave et milieu marin. Si aucun phénomène comparable à celui de 2007, avec la remontée de poissons des profondeurs, n’a pour l’instant été observé, les scientifiques restent attentifs.

Alors que l’éruption touche à sa fin, les données collectées lors de cette mission devraient permettre de mieux comprendre ces interactions spectaculaires, au cœur du volcanisme réunionnais.

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