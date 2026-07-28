[Photos - Vidéos] Jazz Dann Port : J-1 avant un voyage au rythme des musiques du monde

Du 30 juillet au 2 août, Le Port deviendra la capitale du Jazz et des musiques du monde avec la 3ème édition de Jazz Dann Port. Quatre scène, 41 concerts, dont 31 gratuits, des têtes d'affiches internationales et des artisles réunionnais mise à l'honneur : le festival entend une nouvelle fois rassembler le public. Organisateurs et artistes promettent une édition placée sous le signe du voyage. (Photo Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

Le compte à rebours est lancé. Dès ce jeudi 30 juillet, les rues, les places et les scènes du Port vibreront au son du jazz, du maloya, de la salsa, du blues ou encore de l'afrobeat. Pour sa 3e édition, Jazz Dann Port voit les choses en grand avec 33 artistes, 41 concerts, dont 31 gratuits, répartis sur quatre scènes (La Friche, Banyan, Sunset et Gransen) ainsi que des croisières musicales et un village du festival installé au square Pierre-Sémard.

Au programme notamment : Gregory Porter, Femi Kuti, Yuri Buenaventura, Danyèl Waro, Richard Galliano, Faiz Ali Faiz & Titi Robin, mais aussi une génération d'artistes réunionnais qui s'imposent désormais bien au-delà des frontières de l'île.

- "Faire le tour du monde musical" -

Pour le maire du Port, Olivier Hoarau, cette troisième édition confirme l'ambition affichée dès la création du festival. "C'est une belle édition avec une belle programmation, avec une belle organisation. Je remercie les organisateurs, les bénévoles et tous les partenaires qui nous ont permis de mettre en place ce beau festival. Je ne doute pas qu'on va faire un beau voyage musical", il a affirmé, à l'occasion de la conférence de presse de lancement.

L'élu revendique un festival "très ouvert, très populaire", pensé pour rendre le jazz accessible au plus grand nombre. "Nous voulons que le jazz soit une musique accessible à tous. D'ailleurs, sur les 41 concerts prévus, 31 sont gratuits. Dès le départ, il fallait que le plus grand nombre puisse accéder à des scènes majestueuses et à des rencontres particulières". Écoutez.

Au-delà des concerts, le festival entend favoriser les échanges entre les artistes internationaux et le territoire réunionnais."Nous avons voulu que les artistes internationaux viennent découvrir La Réunion, Le Port, les Portoises et les Portois. Ce festival, c'est une rencontre, une découverte et un voyage".

Après avoir accueilli 25.000 visiteurs lors de la première édition, puis 35.000 l'an dernier, Olivier Hoarau espère une nouvelle progression de la fréquentation. "Quand je vois déjà aujourd'hui la mobilisation autour du festival, je suis convaincu que nous accueillerons encore davantage de monde cette année".

- Une vitrine pour les artistes réunionnais -

Si les têtes d'affiche internationales attirent les regards, Jazz Dann Port revendique aussi son rôle de tremplin pour la scène locale. Le groupe PLL, originaire de La Palissade à Saint-Louis, voit dans cette programmation une véritable reconnaissance. "Quand la porte s'ouvre, il faut y aller. Faire un festival ici, à La Réunion, surtout au Port, c'est génial pour nous. Le public portois nous a toujours très bien accueillis", explique Lil King.

Habitué des grandes scènes internationales après des passages au Festival Couleur Café en Belgique, aux Francofolies de Montréal ou encore aux Ardentes, le groupe présentera au Port le même spectacle que lors de sa tournée européenne. "Jazz Dann Port a décidé de nous suivre dans cette proposition. Il n'y a pas beaucoup de villes qui offrent cette liberté. Nous sommes très contents et ça va être une grande fête".

Le rappeur souligne également la richesse de la programmation réunionnaise. "Quand on regarde les artistes locaux programmés, comme Tine Poppy, Sskyron, Frédéric Joron ou Danyèl Waro, on se rend compte qu'ils sont aussi des artistes internationaux. Leur musique a traversé les frontières".

- "Le jazz, c'est la liberté" -

Avec le succès, ces derniers mois, de "Hin Hin Hin" et "Kisa", Sskyron profitera de cette scène pour dévoiler plusieurs morceaux inédits. "Les gens viennent peut-être grâce aux titres qu'ils connaissent, mais ils vont aussi découvrir une autre facette de ma musique, avec du jazz et du R&B". Regardez.

L'artiste voit dans le jazz bien plus qu'un style musical. "Le mot jazz me fait penser à la liberté, mais aussi à l'accident. Toute ma musique est là-dedans. S'il n'y a pas l'accident humain, ça ne sonne pas pareil", il assure. "Aujourd'hui avec l'IA, il faut rappeler que c'est l'humain qui provoque les accidents musicaux, qui provoque l'amour. En tant qu'artistes, il faut défendre ça de plus en plus".

Le public découvrira ainsi plusieurs créations sorties tout juste du studio : "On va tester des choses qui normalement ne sont pas encore faites sur scène. On est prêts avec mes musiciens et ça va péter comme jamais".

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Originaire du Port, Tine Poppy vivra quant à elle un moment particulier en se produisant devant son public. "Jouer à Jazz Dann Port a une saveur particulière. Avoir fait le pari de mettre le jazz dans cette ville, c'était assez fou. Quand on voit les résultats aujourd'hui, on se dit que plus on ose, plus ça fonctionne".

Elle se produira vendredi soir avec son projet "Pop Kabar", un spectacle placé sous le signe du partage. "L'idée, c'est d'être ensemble, de profiter, parce que le kabar, c'est tout ça". Pour elle, figurer aux côtés de Gregory Porter, Femi Kuti ou Yuri Buenaventura représente une véritable reconnaissance. "C'est un accomplissement et une fierté d'être programmée ici. Les têtes d'affiche sont incroyables, mais ce festival montre aussi toute la richesse des artistes locaux. C'est un mélange qui ne peut que nous faire grandir".

- Un festival pour toute la famille -

Au-delà des concerts, la ville du Port met également en avant son volet pédagogique à travers Groove Dann Port, un programme d'éducation artistique mené dans les écoles tout au long de l'année. Un village du festival accueillera ainsi ateliers, découvertes d'instruments et animations destinées au jeune public. "Le festival, c'est découvrir la musique, mais aussi sensibiliser les jeunes et peut-être faire naître de futurs talents", souligne Olivier Hoarau.

Pour permettre au plus grand nombre de profiter des festivités sans se soucier du stationnement, des navettes gratuites, sont mises en place. Avec le réseau de transport Kar'ouest et la Semto, un départ est prévu toutes les 15 minutes depuis 4 parkings, en direction du festival. Le Kar'La Nuit' sera également disponible.

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