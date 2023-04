Bouclier qualité prix, Wuambushu, Italie, Le Port et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 19 avril 2023 - Bouclier qualité prix : face au défi de l'inflation, les élus veulent une offre plus large - Mayotte : "Wuambushu" pour expulser à tour de bras les étrangers en situation irrégulière - Un ministre italien fait scandale en évoquant un "remplacement ethnique" - Le Port : la commune fête ses 128 ans avec "Nout Fonnkér" - La pa Météo France i di, sé zot i di - La pli i sa tombé

Bouclier qualité prix : face au défi de l'inflation, les élus veulent une offre plus large

Le mardi 4 avril 2023, le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, a dévoilé le contenu du nouveau bouclier qualité prix (BQP). Un BQP qui est entré en vigueur ce mardi 18 avril et qui comprend de "nouveaux produits", dont du matériel de bricolage. Mais pour les élus réunionnais, cet élargissement reste insuffisant face à l'inflation et aux difficultés auxquelles font face la population. Alors, élargir le BQP à de nouveaux secteurs serait-il envisageable ? Pour l'heure, ce n'est pas d'actualité.

Mayotte : "Wuambushu" pour expulser à tour de bras les étrangers en situation irrégulière

Wuambushu n'a toujours pas été confirmée ni expliquée officiellement par le gouvernement français. Pourtant le compte à rebours est lancé. L'opération commencera dans quelques jours, après la fin du ramadan. Imaginée par Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur et des outre-mer, cette action vise à des expulsions et à la destruction de quartiers d’habitat informel massives. Outre les questions juridiques, sociales, sécuritaires et sanitaires, l'opération d'une envergure exceptionnelle fait aussi planer la menace d’une déstabilisation à l’échelle régionale.

Un ministre italien fait scandale en évoquant un "remplacement ethnique"

Le ministre italien de l'Agriculture Francesco Lollobrigida, l'un des plus proches alliés de la Première ministre Giorgia Meloni, a fait scandale mardi en mettant en garde contre "le remplacement ethnique" des Italiens par les migrants.

Le Port : la commune fête ses 128 ans avec "Nout Fonnkér"

Pour l'anniversaire de la ville du Port, ses 128 bougies, la commune organise du jeudi 20 au samedi 22 avril 2023, une séries d'animations : expositions, concerts, urban sport, mais aussi l'inauguration du mail Alain Peters (ancienne rue de La Poste) et une médiation sur l’histoire de la ville.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La pli i sa tombé

Après une nuit plutôt arrosée et orageuse, Matante Rosina n'aura guère de temps pour se reposer. Dans la journée, la pluie devrait faire son retour après une courte accalmie. "Les averses, localement soutenues et parfois associées à des coups de tonnerres dans le Sud et l'Ouest, tendent à toucher toute l'île", note Météo France.