Jeux des Îles, Miss Réunion, rétro, Albanie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 26 août 2023 : - Jeux des Îles 2023 : une bousculade fait au moins 13 morts et une centaine de blessés - Miss Réunion 2023 : c'est le grand soir pour les 12 candidates - Alternance, eau, billets d'avion, baleines et virus - En Albanie, un lac cache les vestiges de la plus ancienne cité lacustre en Europe - La pa Météo France i di, sé zot i di - L'humidité s'invite

Jeux des Îles 2023 : une bousculade fait au moins 13 morts et une centaine de blessés

Un véritable drame a marqué le début de ces Jeux des Îles 2023 : 13 personnes sont décédées - dont des enfants - dans un mouvement de foule devant l'entrée du stade Barea à Antananarive, où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture. Une centaine de personnes ont été admises aux urgences, dont dix blessés grave.

Miss Réunion 2023 : c'est le grand soir pour les 12 candidates

Ce samedi 26 août 2023, c'est le grand soir pour les 12 prétendantes à la couronne de Miss Réunion. Ce soir, en direct du Téat Champ-Fleuri à Saint-Denis, l'une d'elles verra sa vie changer, à l'image de celle de Marion Marimoutou qui remet sa couronne en jeu après un an de règne. Une soirée placée sous le signe de la "magie", qui fera – à l'issue de l'élection – d'une simple candidate, la reine de La Réunion pour une année.

Alternance, eau, billets d'avion, baleines et virus

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 21 août au vendredi 25 août 2023 :

• Lundi 21 août juillet - Alternance : étudiants et entreprises ont (parfois) du mal à signer

• Mardi 22 août - Piscines, arrosages… malgré la sécheresse, La Réunion consomme toujours plus d'eau

• Mercredi 23 août - Billets d'avion : Clément Beaune veut une taxe supplémentaire... et tant pis pour les Réunionnais

• Jeudi 24 août - Malgré la multiplication des baleines, les autorités notent une baisse d'infractions

• Vendredi 25 août - Fièvre, nez qui coule, toux… ces virus tenaces qui nous mènent la vie dure

En Albanie, un lac cache les vestiges de la plus ancienne cité lacustre en Europe

Les analyses scientifiques et les fouilles prendront encore bien des années, mais les eaux albanaises du lac d'Ohrid ont déjà livré un secret crucial : elles cachent les vestiges de la plus ancienne cité lacustre découverte à ce jour sur le continent européen.

La pa Météo France i di, sé zot i di - L'humidité s'invite

Ce samedi 26 août 2023, l'humidité fait son retour d'après Matante Rosina, tout ça à cause de l'alizé qui souffle bien fort. Les averses se baladent dans les Plaines et le volcan. Sur la côte, elles sont plus timides. Les moments de soleil sont aussi timides. Dans l'ouest, le matin c'est grand soleil, puis l'après-midi, le ciel se couvre avec peut-être quelques petites pluies dans les Hauts. Les températures sont douces ce samedi.