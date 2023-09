Philippe Vigier, soldes, rétro, fonte de la banquise et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 2 septembre 2023 : - Philippe Vigier à La Réunion, ou un énième séjour touristique au frais du contribuable - Soldes : entre lèche-vitrine et passage à la caisse... l'inflation freine (de plus en plus) les achats - Été, Jeux des Îles, Mayotte, Philippe Vigier et carburants - Les poussins de manchots empereurs, premières victimes de la fonte de la banquise en Antarctique - La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps maussade sur l'est

Philippe Vigier à La Réunion, ou un énième séjour touristique au frais du contribuable

Visite de champs de canne, d'usines et de musée : voilà un sympathique programme dont le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, a pu profiter. Pas venu pour annoncer quoique ce soit mais plutôt pour serrer des mains, notre ministre s'est baladé au milieu des cannes, aux Makes ou encore en hélicoptère jusqu'au Marion Dufresnes, et tout ça au frais du contribuable.

Soldes : entre lèche-vitrine et passage à la caisse... l'inflation freine (de plus en plus) les achats

Ce samedi 2 septembre 2023, marque le coup d'envoi pour quatre semaines des soldes à La Réunion. L'occasion pour les commerçants d'écouler leurs stocks. Quatre semaines à la chasse aux bonnes affaires pour les clients… ou pas. Car derrière ces promotions à gogo, des -50%, des -40% en veux-tu en voilà, se cachent des clients au porte-monnaie vide et une filière textile en crise. Une filière et des commerçants qui craignent chaque jour pour l'avenir de leur entreprise. Des commerçants qui voient déserter chaque jour un peu plus les clients, fortement touchés par l'inflation.

Été, Jeux des Îles, Mayotte, Philippe Vigier et carburants

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2023 :

• Lundi 28 août juillet - Météo à La Réunion : attention, cet été… ça va chauffer

• Mardi 29 août - Jeux des îles : chronique d'une inorganisation et de cafouillages annoncés

• Mercredi 30 août - Mayotte : une crise de l'eau aussi prévisible que le manque d'action de l'Etat

• Jeudi 31 août - Agriculture, numérique, culture et économie au menu de Philippe Vigier ce jeudi

• Vendredi 1er septembre - Les prix à la pompe explosent… et ce n'est pas prêt de s'arrêter

Les poussins de manchots empereurs, premières victimes de la fonte de la banquise en Antarctique

Les manchots empereurs seront-ils la première espèce polaire à disparaître en raison du réchauffement climatique ? Une étude scientifique parue jeudi constate quoi qu'il en soit une mortalité totale et "sinistre" des poussins dans plusieurs colonies de l'Antarctique, à la suite de la fonte record de la banquise ces derniers mois.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps maussade sur l'est

Ce samedi 3 septembre 2023, Matante Rosina devait sortir se promener ce matin mais vu la pluie dans l'est, elle va rester chez elle et préparer un bon gâteau patate. Dans l'après-midi, même s'il y a quelques éclaircies, les nuages se développent un peu partout sur l'île. Matante Rosina vous prévient, tenez vos chapeaux, ça va souffler un peu plus aujourd'hui.