Été, Jeux des Îles, Mayotte, Philippe Vigier et carburants

• Lundi 28 août juillet - Météo à La Réunion : attention, cet été… ça va chauffer

Depuis des semaines, la France hexagonale suffoque sous des chaleurs ardentes. 42,4 degrés ont même été enregistrés à Toulouse. Ces températures et les canicules sont d'ailleurs selon les scientifiques, un marqueur du dérèglement climatique de la planète. Si l'Hexagone a particulièrement chauffé cet été – et alors qu'à La Réunion on a connu l'hiver le plus chaud jamais enregistré, à quoi doit-on s'attendre pour les mois à venir ? Allons-nous cuire comment dans l'Hexagone ? La canicule va-t-elle nous toucher ? Si Météo France Réunion ne parle pas de canicule, c'est sûr… il va faire très chaud.

• Mardi 29 août - Jeux des îles : chronique d'une inorganisation et de cafouillages annoncés

Si de sérieux doutes planaient sur la capacité des dirigeants de Madagascar à organiser des Jeux des Îles sans accroc, la réalité surpasse de loin les craintes. Après une cérémonie d'ouverture endeuillée par la bousculade ayant causé 13 décès et plus de 80 blessés, les couacs s'accumulent pour les athlètes. Hébergements et équipements vétustes, repas pas assez nombreux ou de mauvaise qualité, transport chaotique…Les problèmes s'enchaînent dans la Grande Île.

• Mercredi 30 août - Mayotte : une crise de l'eau aussi prévisible que le manque d'action de l'Etat

Imaginez un département où vous n'auriez de l'eau courante qu'un jour sur trois. Imaginez que cette eau, une fois de retour, ne soit pas potable. Imaginez, en plus, que cette situation aurait pu être anticipée depuis des années. N'importe où en France, cela aurait fait scandale. La situation aurait fait l'ouverture des journaux télévisés nationaux, la Première ministre se serait sûrement exprimée sur la question, une cellule de crise aurait été ouverte dans la foulée. Oui, mais voilà : cette situation existe bien, seulement elle concerne Mayotte. Pas de quoi fouetter un chat donc, semble-t-il.

• Jeudi 31 août - Agriculture, numérique, culture et économie au menu de Philippe Vigier ce jeudi

Philippe Vigier, ministre délégué aux Outre-mer, entame sa seconde journée de visite à La Réunion ce jeudi 31 août 2023. Au programme de la journée : petit-déjeuner avec les représentants des cultes et le groupe de dialogue interreligieux, rencontre avec les acteurs de la filière canne, visite du musée de Villèle, et rencontre avec les acteurs du monde économique.

• Vendredi 1er septembre - Les prix à la pompe explosent… et ce n'est pas prêt de s'arrêter

Dans un contexte d'inflation, c'est une dépense supplémentaire dont les Réunionnais se seraient bien passés…. Et oui, c'est la mauvaise surprise pour cette rentrée de septembre. Vous allez d'ailleurs vite le constater si vous vous arrêtez à la pompe à compter de ce vendredi 1er septembre. Votre plein ou simplement mettre de l'essence vous coûtera beaucoup plus cher que le mois dernier. Et pour cause, entre la fin du mois d'août et ce 1er septembre, les prix des carburants ont flambé. Si par le passé on pouvait s'attendre à une augmentation d'environ 2 centimes, pour cette rentrée, le sans-plomb augmente de 7 centimes, et le gazole de 13 centimes.