Kantine, portage de repas, football, illettrisme et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 8 septembre 2023 : - Cantine à un euro : pour nourrir tous les élèves... sans exception - Face à la dénutrition, un nouveau service de portage de repas à domicile à La Réunion - Foot: les Bleus reçus 5 sur 5 et très proches de l'Euro - Saint-Benoît : deux journées pour sensibiliser à la lutte contre l'illettrisme - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des conditions clémentes

Cantine à un euro : pour nourrir tous les élèves... sans exception

Depuis la rentrée scolaire 2023, l'ensemble des lycéens de l'île – inscrits à la cantine - bénéficient d'un repas équilibré à seulement un euro. Un dispositif qui permet aux familles de ne plus se préoccuper de la façon dont ils payeront le repas de leurs enfants – surtout en cette période d'inflation. Si la Région a lancé ce dispositif favorable aux familles, ne faudrait-il pas étendre la "Kantine à un euro" dans l'ensemble des établissements scolaires de l'île, des plus petits aux plus grands ? C'est en tout cas ce que souhaiteraient les parents…

Face à la dénutrition, un nouveau service de portage de repas à domicile à La Réunion

En ce mois de septembre, la société d'aide et d'accompagnement à domicile, Bien vivre services Réunion, lance son dispositif de portage de repas diététiques en partenariat avec La Poste et Servair. Les personnes les plus fragiles pourront prochainement se faire livrer chez eux des repas constitués d'une entrée, d'un plat, et d'un dessert pour les sept jours de la semaine tout au long de l'année et sur toute l'île.

Foot: les Bleus reçus 5 sur 5 et très proches de l'Euro

Les Bleus s'approchent de l'Allemagne. L'équipe de France a poursuivi son sans-faute sur la route de l'Euro-2024 en décrochant contre l'Irlande (2-0) un 5e succès en autant de matches, effectuant un grand pas vers la qualification, jeudi au Parc des Princes.

Saint-Benoît : deux journées pour sensibiliser à la lutte contre l'illettrisme

Pour lutter contre l’illettrisme, les orthophonistes de La Réunion relancent l’action "En parler pour avancer", samedi 9 et dimanche 10 septembre 2023 au Pôle de la Rivière des Roches à Saint-Benoît. Au programme de cette manifestation, des ateliers parents-enfants afin de sensibiliser les parents au bon développement du langage chez les tout petits

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des conditions clémentes

Cette journée débute sous des conditions très clémentes. Ce vendredi 8 septembre 2023, Matante Rosina met ses lunettes de soleil et son bob pour aller faire sa petite marche matinale sous un soleil lumineux. Dans l'après-midi, les nuages se concentrent sur les pentes et laissent le littoral avec ces périodes ensoleillées. Le vent retrouve un peu de vigueur aujourd'hui.