Drogue, sénatoriales, Marseille, arnaque et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 12 septembre 2023 : - Drogues : une substance encore inconnue tue et inquiète les autorités - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les sénatoriales... sans oser le demander - Marseille: une femme touchée chez elle par des tirs à l'aveugle près d'un point de deal - "Votre page a été désactivée" : attention à cette escroquerie sur Facebook - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des températures plus chaudes

Drogues : une substance encore inconnue tue et inquiète les autorités

Ce lundi 11 septembre 2023, l'Agence régionale de santé (ARS) de LA Réunion a lancé l'alerte. "Une substance non identifiée a déjà tué trois personnes." Un produit qui, selon les premières investigations, serait un dérivé des opiacés de synthèse – 1.000 fois plus puissant que la morphine et 500 fois plus que l'héroïne. Sa consommation peut avoir des conséquences rapidement dramatiques. Trois personnes sont déjà mortes par overdose et six autres ont été admises en réanimation.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les sénatoriales... sans oser le demander



Comme le dit l'article 24 de la Constitution, "Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du gouvernement, il évalue les politiques publiques. Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat […] Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage universel indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République". Si cet extrait de la Constitution française ne vous a pas plus éclairé sur le rôle des sénateurs et la façon dont ils sont élus, ne vous inquiétez pas, Imaz Press vous explique tout.

Marseille: une femme touchée chez elle par des tirs à l'aveugle près d'un point de deal

Les violences liées au narcobanditisme sont montées d'un cran à Marseille où une femme de 24 ans se retrouve en état de mort cérébrale après avoir été touchée chez elle par une rafale tirée à l'aveugle.

"Votre page a été désactivée" : attention à cette escroquerie sur Facebook

Depuis quelques temps, les administrateurs de page Facebook reçoive un message curieux semblant venir de Meta (maison mère de Facebook) : leur page aurait été désactivée à la suite d'un rapport d'I.N.C. International Concepts. Si vous avez vous-même reçu ce message, pas de panique, il s'agit d'une tentative d'arnaque. Le plus important est de ne pas cliquer sur le lien.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des températures plus chaudes

Matante Rosina prévoit un temps toujours agréable pour ce mardi 12 septembre 2023. Tout petit bémol du côté de l'est où quelques averses sont possibles mais elles sont brèves pour laisser ensuite la place au soleil. Dans l'après-midi, le ciel se couvre légèrement dans l'Ouest et le Sud de l'île mais le temps reste malgré tout agréable. Il va faire un peu plus chaud aujourd'hui. Matante Rosina se demande vraiment si l'hiver est terminé.