Baleines, carburants, insolite, Turquie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 17 septembre 2023 : - 2023 sera (sans doute) la "meilleure saison baleine" de tous les temps - Dans l'Hexagone : les distributeurs autorisés à vendre l'essence "à perte" pendant "quelques mois" - Insolite : rivière de vin, un Van Gogh retrouvé - Turquie: quand l'expansion des mines à charbon mine le moral des villageois - La pa Météo France i di, sé zot i di - Dimanche pluvieux du côté de l'Est, mais du soleil ailleurs

2023 s'annonce être la "meilleure saison baleine" de tous les temps

Voilà déjà quatre mois que les géantes des mers nous font rêver. Quatre mois de sauts, de chants, de nageoires qui se laissent deviner au-dessus des flots. Eh oui, la première baleine (officielle) de la saison faisait son apparition le long des côtes de notre île le 15 mai dernier. Et même si au premier coup d'œil, certains ont l'impression que les baleines se font plus discrètes, la réalité est différente, elles sont toujours là… pour le plus grand bonheur des amateurs et passionnés

Dans l'Hexagone : les distributeurs autorisés à vendre l'essence "à perte" pendant "quelques mois"

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé que les distributeurs pourront vendre de l'essence "à perte" pendant quelques mois afin de leur permettre de "baisser davantage les prix", dans un entretien mis en ligne samedi sur le site du Parisien.

Insolite : rivière de vin, un Van Gogh retrouvé

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 11 au vendredi 15 septembre le voici : 2,2 millions de litres de vin rouge se sont écoulés dans les rues de Sao Lourenço do Bairro, au Portugal. Un détective d'art néerlandais a retrouvé un précieux tableau de Vincent van Gogh volé dans un musée.

Turquie: quand l'expansion des mines à charbon mine le moral des villageois

Osman Arslan prépare son thé agenouillé au pied d'un arbre de bon matin, alors que se dresse derrière lui une centrale électrique à charbon qui s'élève comme une bête au-dessus de son village turc de la côte égéenne.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Dimanche pluvieux du côté de l'Est, mais du soleil ailleurs

Ce dimanche 17 septembre 2023 sera probablement le jour le plus pluvieux de la semaine, avec un ciel gris, surtout dans l'Est de La Réunion d'après Matante Rosina. Cependant, le soleil devrait quand même briller sur les côtes Nord et Sud, où il y aura du vent, ainsi que sur la côte Ouest.