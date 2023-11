Alertes à la bombe, Granmèr kal, Gaza, Baster et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 2 novembre 2023 : - Alertes à la bombe : ne pas céder à la psychose... même si le "risque zéro n'existe pas" - Granmèr kal kisa ou lé ?... bien plus qu'une figure d'Halloween - Premières évacuations depuis Gaza, Israël bombarde un camp de réfugiés palestiniens - 40 ans de Baster au Téat Plein Air : ambiance kabar sous les étoiles ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brille intensément

Alertes à la bombe : ne pas céder à la psychose... même si le "risque zéro n'existe pas"

Lundi 30 octobre, mardi 31 octobre… deux jours de rentrée et surtout deux jours marqués par des alertes à la bombe successives. Établissements scolaires, centres commerciaux, édifices religieux, espaces publics… nombreux sont les bâtiments visés qui ont dû être évacués. Dans un contexte d'alerte "urgence attentat", certains semblent vouloir alimenter un climat anxiogène chez les Réunionnais. Mais pour le rectorat et les services de l'État, "il n'y a pas de psychose à avoir ou à transmettre". "La priorité de l'État est d'assurer la sécurité des personnes et, dans ce cadre, toutes les alertes à la bombe sont prises au sérieux."

Granmèr kal kisa ou lé ?... bien plus qu'une figure d'Halloween

Le 31 octobre est passé... mais combien ont raconté l'histoire de Granmèr kal pour faire peur… Ouhhhhh… La nuit fait peur, les bruits font frissonner et les zistoirs lontan remontent. Parmi ces histoires, celle de Granmèr kal. Granmèr kal kosa ti fé ? Granmèr kal, kel heur i lé ? Granmèr kal, ousa ti lé ?..." ces paroles d'une chanson de Ziskakan résonnent dans nos oreilles. Car si Granmèr kal, en cette période où les citrouilles et sorcières sont de sortie est assimilée à une vieille dame au nez crochu avec son chapeau noir… dans la réalité, la légende de Granmèr kal est bien plus profonde. Et c'est pour cela qu'il est bien dommage que dans notre île, marquée par l'histoire de l'esclavagisme, il ne reste dans les esprits des Réunionnais, que l'histoire d'une sorcière qui "vient attraper marmailles la nuit"

Premières évacuations depuis Gaza, Israël bombarde un camp de réfugiés palestiniens

Des centaines de blessés palestiniens et d'étrangers ont été évacués mercredi de la bande de Gaza, bombardée sans répit par l'armée israélienne qui a frappé comme la veille le plus grand camp de réfugiés du territoire.

40 ans de Baster au Téat Plein Air : ambiance kabar sous les étoiles ce week-end

À l’image de la Région Réunion, l’emblématique groupe Baster souffle cette année ses 40 bougies. L’occasion de deux concerts anniversaires mémorables au Téat Plein Air les 3 et 4 novembre, en parallèle de la tournée des quartiers débutée fin mai dernier et qui se poursuivra jusqu’en 2024.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brille intensément

Le ciel s'annonce d'un ciel bleu azur ce jeudi 2 novembre 2023. Le soleil brille intensément et fait monter le mercure du thermomètre. Matante Rosina va rester chez elle aujourd'hui. Elle a trop chaud. Les températures pourraient monter jusqu'à 32°C sur le littoral. Même dans les cirques le ciel reste dégagé.