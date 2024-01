Tenue unique, tempête, "Portraits du coeur", catastrophe naturelle et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 23 janvier 2024 : - "Tenue unique" ou presque… l'uniformisation ce n'est pas pour tout de suite - La future tempête Candice actuellement à 655 km au nord-est de La Réunion - Les "Portraits du coeur" : un temps pour soi, une photographie pour tous - Cyclone Belal : l’état de catastrophe naturelle sera déclaré ce mardi - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de soleil, un peu de nuages, un peu de pluie

"Tenue unique" ou presque… l'uniformisation ce n'est pas pour tout de suite

Depuis ce mardi 23 janvier 2024, les 480 élèves du collège Amiral Bouvet à Saint-Benoît expérimentent la "tenue unique", du moins en partie. Si le kit distribué par le rectorat et le Département est bien composé de quatre t-shirts, un polo et un sweat, aucune trace d'un éventuel pantalon couleur anthracite comme indiqué par le gouvernement. La Réunion – du moins ce collège aurait-il eu droit à une exception ? Qu'on se rassure, non. Le pantalon anthracite viendra mais pas tout de suite. "On a laissé une marge d'autonomie aux élèves pour ne pas être trop strict au départ", explique la principale, Nadine Minatchy-Natier.

La future tempête Candice actuellement à 655 km au nord-est de La Réunion

Le troisième système de la saison 2023-2024 (futur Candice) a commencé à s'organiser au Nord-Est des Mascareignes ce lundi 22 janvier en journée. À 4h20 ce mardi, il s'agit encore d'un système faible. Toutefois, au cours des prochaines 48 heures, ce système devrait s'intensifier, le rapprochant de Maurice - actuellement placé en avertissement de cyclone de classe II. Il pourrait atteindre le stade de forte tempête tropicale ce jeudi, amenant dans son sillage de fortes rafales de vents et de la pluie. Le préfet appelle lui à la plus grande vigilance.

Les "Portraits du coeur" : un temps pour soi, une photographie pour tous

En partenariat avec le Secours Catholique, le syndicat des photographes FFPI (Fédération Française de la Photographie et des Métiers de l'Image) lance l'initiative les "Portraits du cœur" ce dimanche 28 janvier 2024 à Saint-Pierre. Cette démarche solidaire vise à offrir gratuitement une séance de photographie aux familles défavorisées accompagnées d'une mise en beauté, en collaboration avec l'association.

Cyclone Belal : l’état de catastrophe naturelle sera déclaré ce mardi

L'arrêté reconnaissant La Réunion en état de catastrophe naturelle sera publié ce mardi, a annoncé le préfet, Jérôme Filippini, ce lundi 22 janvier 2024. Les assurés auront 30 jours pour déclarer leurs sinistres auprès de leurs compagnies d’assurances. Cette annonce vient huit jours après le passage du cyclone qui a provoqué la mort de quatre personnes, ainsi que des dommages graves au secteur agricoles, aux routes et aux différents réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de soleil, un peu de nuages, un peu de pluie

Du soleil, des nuages et de la pluie, le temps sera changeant ce mardi 23 janvier 2024, nous dit Matante Rosina. Notre gramoune a aussi vu dans le fond de son jardin que la mer sera agitée