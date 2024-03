IVG, perturbation tropicale, Gaza, scootériste et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 4 mars 2023 : - Constitutionnalisation de l'IVG : un geste symbolique mais insuffisant pour certaines miliantes - Le nord de Madagascar traversé par une perturbation tropicale, risques d'inondations et glissements de terrain - Gaza: négociations au Caire pour une trêve, nouveaux bombardements meurtriers - Contrôles routiers : le scootériste roulait à 114 km/h, son permis a été suspendu - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des éclaircies et des nuages

Constitutionnalisation de l'IVG : un geste symbolique mais insuffisant pour certaines miliantes



C'est ce lundi 4 mars 2024 que les parlementaires sont appelés à voter définitivement pour la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG). La France devrait donc devenir, après le vote en congrès du Parlement, le premier pays à garantir constitutionnellement la liberté d'avorter. Si nombre de politiciens se félicitent d'une avancée historique pour les droits des femmes en France, certain.es militant.es féministes restent plus réservées sur la question.

Le nord de Madagascar traversé par une perturbation tropicale, risques d'inondations et glissements de terrain

Ce lundi 4 avril, la perturbation tropicale numéro 8 a traversé d'est en ouest la pointe nord de Madagascar. Elle se reforme ce lundi matin dans le nord-est du canal du Mozambique, au large du nord-ouest de la province malgache de Diego Suarez, à proximité de Nosy Be. "De fortes pluies orageuses vont se poursuivre entrainant localement des inondations et des glissements de terrain", indique Météo France dans son bulletin. Mayotte devrait aussi connaître une dégradation pluvio-orageuse significative ce lundi. Si La Réunion n'est pas sur la trajectoire, l'île reste néanmoins sous vigilance jaune fortes pluies et orages pour les côtes nord, est et sud-est.

Gaza: négociations au Caire pour une trêve, nouveaux bombardements meurtriers

Des négociations ont repris dimanche au Caire en vue d'une trêve entre Israël et le Hamas pendant le ramadan dans la bande de Gaza, soumise à de nouveaux bombardements israéliens meurtriers alors que le territoire palestinien assiégé est menacé de famine selon l'ONU.

Contrôles routiers : le scootériste roulait à 114 km/h, son permis a été suspendu



Ce samedi 2 mars 2024, "les motocyclistes de la Brigade de gendarmerie motorisée de Saint-Paul ont constaté 5 infractions à la vitesse sur la RN 1A entre Saint-Paul et Boucan Canot entre 21h30 et 00h30. Le pilote d'un scooter a été controlé à la vitesse de 114 km/h alors que la vitesse est limitée à 50 km/h. Son permis de conduite lui a été retiré immédiatement et son scooter a été immobilisé", indique les effectifs de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière du Sud-Océan-Indien

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des éclaircies et des nuages

Lundi 4 mars 2024, une nouvelle semaine météo pour Matante Rosina. Aujourd'hui, attendez-vous à des éclaircies ponctuées de quelques nuages. Des averses intermittentes pourraient également arroser l'île par moments. Alors pensez à prendre votre parapluie au cas où.