Chocolat, goût péi, rétro, Chine et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 8 avril 2023 : - Chocolats : pour Pâques les prix s'envolent et le portefeuille frôle la crise de foie - Cabosses ailées : du grand chocolat au goût péi - Violences, intelligence artificielle, réforme des retraites, Borne et syndicats déterminés - Chine: au village des copies de tableaux, de vrais artistes émergent - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end sous le soleil

Chocolats : pour Pâques les prix s'envolent et le portefeuille frôle la crise de foie

Pâques, c’est ce dimanche 9 avril. Pâques, synonyme de fête religieuse mais également synonyme de lapins, œufs et autres cloches en chocolat. Cela ne vous aura pas échappé, cette année, les petites douceurs vous coûteront un peu plus cher. De 5 à 10% d’augmentation selon les marques et les magasins. Pour autant, l’augmentation ne freine pas la gourmandise des acheteurs.

Cabosses ailées : du grand chocolat au goût péi

Que serait Pâques sans ses œufs, lapins, cloches et autres fritures en chocolat, des gourmandises pensées spécialement pour toute la famille à cette période de l'année ? Si l’envie de sortir des sentiers battus vous prend, que diriez-vous d’un traditionnel carré de chocolat noir, blanc ou au lait, made in Réunion, ou alors d’une poule ou d’un œuf signés les Cabosses ailées ? L’expérience gustative est surprenante et nettement différente de celle proposée par traditionnels les chocolats des grandes surfaces. Avis aux retardataires, il est encore temps !

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 3 avril au vendredi 7 avril 2023 :

- Lundi 3 avril – À La Réunion, la violence est de plus en plus "décomplexée"

- Mardi 4 avril – L’intelligence artificielle c'est bien, à condition de la garder sous contrôle

- Mercredi 5 avril – Réforme des retraites : Élisabeth Borne cherche à renouer le dialogue

- Jeudi 6 avril – Réforme des retraites : une réunion éclair pour zéro résultat

- Vendredi 7 avril – Malgré l'essoufflement de la mobilisation, les syndicats restent déterminés

Chine: au village des copies de tableaux, de vrais artistes émergent

Ils étaient devenus célèbres en étant les rois de la copie de tableaux: désormais, les artistes du village chinois de Dafen gagnent plus, en peignant leurs propres oeuvres.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end sous le soleil

Ce samedi 8 avril 2023, Matante Rosina prévoit encore une journée ensoleillée avec quelques nuages de passage. Les températures sont encore chaudes. Cependant, elle vous demande de prévoir votre parapluie dans l'après-midi si vous comptez vous rendre dans les Hauts de l'île. Les côtes bénéficieront d'éclaircies plus larges.