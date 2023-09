Les quatre infos à retenir : rugby, sénatoriales, Francofolies et grippe

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 8 septembre 2023 : - Coupe du monde de rugby : La Réunion à fond derrière les Bleus - Sénatoriales 2023 : Évelyne Corbière conduira la liste du Mouvement Pour La Réunion - Saline-les-Bains : les Francofolies prennent leurs quartiers à la Clairière - Grippe : malgré la fin de l'épidémie, les passages aux urgences sont en hausse

Coupe du monde de rugby : La Réunion à fond derrière les Bleus

C'est par un très alléchant France - Nouvelle-Zélande que la coupe du monde rugby commencera ce vendredi 8 septembre 2023 au stade de France en région parisienne. L'événement a évidemment une répercussion à La Réunion et notamment à Saint-Paul. A l'initiative du comité de rugby de La Réunion une grande soirée est organisée au stade Julius Bénard. En lever de rideau un match opposera la sélection de La Réunion à celle de Madagascar. La rencontre Bleus - All Blacks sera ensuite diffusée sur écran géant et "bien sûr il y aura une troisième mi-temps" souligne Daniel Blondy, président du comité de rugby de La Réunion. L'entrée au stade est gratuite et les organisateurs disent déjà que toute La Réunion sera "à fond derrière les Bleus".

Sénatoriales 2023 : Évelyne Corbière conduira la liste du Mouvement Pour La Réunion

Ce vendredi 8 septembre 2023, c'est à l'hôtel Austral de Saint-Denis que le Mouvement Pour La Réunion (PLR) a présenté sa liste pour les prochaines élections sénatoriales. C'est Évelyne Corbière qui conduira la liste. Le scrutin universel indirect aura lieu le 24 septembre prochain.

Saline-les-Bains : les Francofolies prennent leurs quartiers à la Clairière

Le festival des Francofolies a commencé le 5 septembre avec un concert de Cali à Léspas culturel Leconte-de-Lisle au cœur de Saint-Paul. Depuis Zaho de Sagazan, Kombo et Nathalie Natiembé se sont produits sur la scène du théâtre en plein air de Saint-Gilles. Ce vendredi 8 septembre place aux trois jours de concerts au parc de la Saline-les-Bains avec en ouverture Pomme, Selah Sue ou encore Pierre de Maere.

Grippe : malgré la fin de l'épidémie, les passages aux urgences sont en hausse

Ce vendredi 8 septembre 2023, Santé publique France a dévoilé son point épidémiologique régional de la semaine 35 (28 août au 3 septembre 2023). Concernant la grippe, on note une hausse des passages aux urgences et de l’activité des médecins sentinelles. Et ce, alors que la semaine passée il était annoncé une sortie de l'épidémie. La gastro-entérite aussi envoie de nombreuses personnes aux urgences.