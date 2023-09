Les quatre infos à retenir : santé, Maroc, tortue et Beyrouth

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 11 septembre 2023 : - À La Réunion, une substance non identifiée a déjà tué trois personnes - Séisme au Maroc : le bilan s'alourdit et approche les 2.500 morts - Une tortue morte et une autre blessée signalées ce week-end - Explosion du port de Beyrouth en 2020: l'ONU plaide pour une enquête internationale

À La Réunion, une substance non identifiée a déjà tué trois personnes

L’ARS La Réunion a été alertée par les dispositifs d’addictovigilance et de toxicovigilance de la circulation de substances non encore identifiées ayant entrainé des overdoses très graves et/ou mortelles à La Réunion. À ce jour, trois personnes sont décédées et 6 ont été hospitalisées en réanimation. D’après les premières investigations menées, il s’agirait d’opiacés de synthèse 500 fois plus puissants que l’héroïne.

Séisme au Maroc : le bilan s'alourdit et approche les 2.500 morts

Le bilan du puissant séisme qui a frappé vendredi soir le Maroc s'est alourdi ce lundi à 2.497 morts, selon les autorités marocaines. Dans le même temps, les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, poursuivent lundi une course contre la montre pour retrouver des survivants et fournir l'assistance à des centaines de sans-abris dont les maisons ont été rasées, plus de 48 heures après le séisme qui a fait plus de 2.100 morts.

Une tortue morte et une autre blessée signalées ce week-end

Une jeune tortue imbriquée de 12 kg a été retrouvée morte par un Club de plongée à Sainte-Rose ce dimanche 10 septembre 2023. Une tortue verte adulte a par ailleurs été signalée avec une blessure sur la carapace devant l’entrée du port de Saint-Gilles. Il s'agissait de la tortue Emma, dont la blessure signalée remonte à 2022.

Explosion du port de Beyrouth en 2020: l'ONU plaide pour une enquête internationale

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme s'est dit lundi favorable à une enquête internationale sur l'explosion il y a trois ans dans le port de Beyrouth, déplorant qu'"aucune responsabilité n'a été établie" jusqu'ici dans cette affaire.