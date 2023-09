Les quatre infos à retenir : violences dans le sport, sénatoriales, drogues et Didier Robert

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 14 septembre 2023 : - Violences dans le sport : des députées lancent une plateforme de témoignages - Viviane Malet : "logement, vie chère, coût du travail... il reste beaucoup à faire" - Un homme interpellé avec 800 grammes de cocaïne à l'aéroport - Didier Robert va comparaître volontairement devant le tribunal de Saint-Denis

Violences dans le sport : des députées lancent une plateforme de témoignages

Une plateforme pour recueillir les témoignages de victimes de violences dans le monde sportif, baptisée "Balance ton sport", a été mise en ligne ce mercredi 13 septembre dans le cadre d’une commission d’enquête de l’Assemblée nationale.

Viviane Malet : "logement, vie chère, coût du travail... il reste beaucoup à faire"

Viviane Malet, sénatrice sortante - a officialisé sa candidature pour un second mandat. Elle conduit une liste d’union de la droite et du centre baptisée "La Réunion, Terre de France et d'Europe". Une liste où se retrouvent Stéphane Fouassin, maire de Salazie, Nassimah Dindar, sénatrice, Bruno Domen, maire de Saint-Leu, Vanessa Courtois élue à Saint-Philippe et Cyrille Melchior, président du Département. Pour Imaz Press la sénatrice sortante fait le bilan de ces six années au Sénat et répond à nos questions.

Un homme interpellé avec 800 grammes de cocaïne à l'aéroport

Un homme a été interpellé avec 800 grammes de cocaïne sur lui à l'aéroport Roland Garros ce lundi 11 septembre 2023, révèle Clicanoo. Il avait ingéré 86 ovules, chargé de cocaïne.

Didier Robert va comparaître volontairement devant le tribunal de Saint-Denis

Didier Robert va comparaître volontairement devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce vendredi 15 septembre 2023 dès 8 heures. Cette comparution se fera dans le cadre de l'affaire dite des "emplois de cabinet de la Région" pour laquelle l'ancien président de la collectivité régionale est soupçonné de détournement. "La comparution de Monsieur Robert saisira le tribunal et le procès du l'accusation s'ouvrira", indique son avocat Maître Philippe Creissen dans un communiqué publié ce jeudi après-midi.