Leu Tempo, tortues, Amazonie, rétro, Jeux des Îles et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 20 mai 2023 : - Animations insolites, spectacles déjantés, public conquis... Leu Tempo fait son festival - Mayotte : des centaines de tortues massacrées pour leur chair - Ce que l'on sait des quatre enfants recherchés dans la jungle amazonienne - Wuambushu, RSA, hiver, escargots et stérilisation - Jeux des Îles 2023 : plusieurs disciplines retirées du programme - Indre-et-Loire: une 2CV en bois, unique au monde, aux enchères le 4 juin - La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau soleil ce samedi

Leu Tempo Festival se poursuit en ce week-end de l'Ascension. L'évènement entièrement consacré aux arts vivants va continuer de faire vibrer la ville de Saint-Leu jusqu'à ce dimanche 21 mai 2023. Cirques, théâtre, danse, concerts... Le programme est (encore) chargé en animations insolites tout aussi spectaculaires que tentaculaires à l'image de la mascotte de cette année, Poulpita. Imaz Press vous propose un petit tour d'ambiance du centre-ville jusqu'au Piton Saint-Leu en passant par le parc du 20 décembre et le musée de Stella Matutina

Le samedi 13 mai 2023, l'emblématique tortue marine de Mayotte était mise à l'honneur lors d'un événement festif. L'occasion ausi de souligner que cet animal marin est encore trop victime de braconnage dans l'île notamment pour sa viande, très appréciée de la population. Face à ce triste constat, difficilement chiffrable, plusieurs associations se mobilisent.

Un biberon, des ciseaux, des empreintes de pas et une cabane de branchages retrouvés cette semaine dans la jungle colombienne prouvent qu'au moins un des quatre enfants disparus après le crash le 1er mai du petit avion dans lequel ils voyageaient à survécu.



Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 mai au vendredi 19 mai 2023 :

• Lundi 15 mai - Expulsions à Mayotte : des enfants (parfois très jeunes), risquent de se retrouver à la rue

• Mardi 16 mai - Contrepartie obligatoire pour percevoir le RSA : main-d'œuvre bon marché ou tremplin vers l'insertion...

• Mercredi 17 mai - L'hiver porté disparu, l'été prolonge son séjour

• Jeudi 18 mai - Agriculture : les escargots font aussi la foire à Bras-Panon

• Vendredi 19 mai - En Métropole l'Etat veut relancer la natalité, à Mayotte l'ARS encourage la stérilisation des femmes

Du 25 août au 3 septembre 2023, se tiendra la 11ème édition des Jeux des Îles de l’Océan indien à Madagascar. Ce vendredi 19 mai 2023, le Conseil international des Jeux (CIJ) a annoncé que plusieurs disciplines ne seront finalement pas programmées. Comme rapporté par plusieurs médias locaux et confirmé à Imaz Press par Claude Villendeuil, président du Cross, seules 17 disciplines seront présentes. Le surf, le tir à l'arc, la voile, le taekwondo, le rugby à 15, le kick-boxing, le beach soccer, l'équitation et le beach volley ont été évincés. A noter également qu'il n'y aura pas non plus de football féminin ni de boxe féminine.



Une Citroën 2CV en bois, estimée entre 150.000 et 200.000 euros, sera vendue aux enchères le dimanche 4 juin à Montbazon (Indre-et-Loire), ont annoncé mercredi les commissaires-priseurs Aymeric et Philippe Rouillac.



Autour d'un bon petit café bien chaud, Matante Rosina demande à ses copines si elles pensent qu'il fera beau ce samedi 20 mai 2023 et elles sont formelles : le soleil brillera de mille feux ! mais elles rassurent, côté température, il va faire bon. Elles notent un petit vent bien agréable également.