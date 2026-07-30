La Fournaise en fusion : quand la lave se fige en images

Jean-Luc Allègre, photographe professionnel, n’en a pas fini avec l’éruption du Piton de la Fournaise qui a eu lieu du 13 février au 12 avril 2026. Dans, "La Fournaise en fusion", un ouvrage collectif qui regroupe une quinzaine de photographes péi, il fige les plus beaux moments de cette éruption dans des clichés uniques. "Cet événement exceptionnel valait bien à lui seul un livre", affirme-t-il. (Photos : Jean-Luc Allègre)

"La Fournaise en fusion" est le seizième livre de Jean-Luc Allègre. Ce nouveau projet associe le travail d'une quinzaine de photographes amateurs péi, aux talents reconnus, qui avaient produit de belles images lors de la dernière éruption.

"Sur cette éruption, j'ai été assez assidu puisque je me suis rendu au plus fort de l'éruption dans le Grand Brûlé une vingtaine de fois sur la côte au moment du mariage tumultueux de la lave et de l'océan", explique Jean-Luc Allègre.

- 180 pages du volcan "en fusion" -

Le livre fait 180 pages, et est organisé de façon chronologique, depuis le 13 février jusqu'à la fin de l'éruption, le 12 avril 2026. Le texte principal est assuré par François-Martin Lasselin et Jean-Luc Allègre a quant à lui assuré les légendes des photos. "À chaque fois, il y a un court texte qui apporte un complément à l'image", explique-t-il.

Pour le photographe, cette éruption a été exceptionnelle à plus d'un titre. "Ce n'est pas l'une des plus grosses éruptions de par le volume de lave émis, mais ça a été une éruption historique, qui restera dans les annales, puisqu'elle s'est arrêtée à deux reprises pour mieux repartir", confie-t-il.

Le titre "La fournaise en fusion" illustre bien cela. "La partie sommitale, les grandes pentes, le littoral étaient en véritable fusion avec toujours le spectacle extraordinaire, hypnotique, de la rencontre des éléments de l'eau et du feu", affirme-t-il.

Pour le photographe "cet événement exceptionnel valait bien à lui seul un livre", conclut-il.

- Les mille et un tour de la Fournaise -

Cet événement a été à rebondissements. En effet, le Piton de la Fournaise s’est amusé à se réveiller en février, puis à feindre le calme et à éclater de nouveau en mars pour se poursuivre et se terminer en avril 2026.

Le 13 février 2026, quatre fissures éruptives se sont ouvertes au Piton de la Fournaise, laissant place à la deuxième éruption de l'année. L’activité s’est focalisée sur un seul site éruptif dès le 14 février.

Le 25 mars, l'éruption s'arrête avec un ralentissement de la déflation. Une baisse progressive des débits a été observée, ainsi qu’une baisse de la sismicité sommitale, marquant l’arrêt de l’éruption. Le samedi 28 mars a été marqué par une reprise de l’inflation de l’édifice et une hausse de la sismicité profonde entre 8 et 10 km sous la partie ouest du sommet.

L'éruption s'est de nouveau arrêtée à 0h10 le vendredi 3 avril.

Le troisième épisode éruptif de l'éruption débutée le 13 février 2026 a repris le 8 avril à 13h15 avec une activité intermittente au niveau du cône éruptif, avant de s'arrêter de nouveau le 13 avril.

cs / www.imazpress.com / [email protected]