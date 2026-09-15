À retenir ce soir : EDF, travail dissimulé, mort de Catherine Ringer, ligue réunionnaise de football et municipales

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 15 septembre 2026 : - Le Port : les salariés d'EDF en grève pour défendre leur tarif préférentiel sur l'électricité - Travail dissimulé : les enseignes Beti, Amane et Le Roi des Petits Prix restent fermées pour 3 mois - Décès de Catherine Ringer, la chanteuse des Rita Mitsouko, à l'âge de 68 ans - Avec la nomination d'un administrateur provisoire la tête de la ligue réunionnaise de football, les matchs vont pouvoir reprendre - Municipales à La Réunion : les élections de Karim Juhoor et Patrice Selly confirmées

Les agents d'EDF sont en grève ce mardi 15 septembre 2026. Ce mouvement social s'annonce très suivi à La Réunion. Il trouve son origine dans une préconisation de la Cour des comptes appelant à réviser les tarifs préférentiels sur l'électricité qu'EDF accorde à ses salariés.

C'est une décision du tribunal administratif qui vient confirmer la sanction émise par la préfecture de La Réunion, trois magasins de l'établissement SARL BETI restent fermés pour travail dissimulé. Ces commerces sont : Beti, Amane et Le Roi des Petits Prix. La SARL BETI a fait l’objet d’un contrôle de la DEETS, dans le cadre des actions menées par les services de l’État pour lutter contre le travail illégal et dissimulé. À la suite de la décision de fermeture administrative, la société a contesté l'arrêté préfectoral devant le tribunal administratif en déposant un référé-liberté et un référé-suspension. Ces deux demandes ont été rejetées, assurent les services de la préfecture.

La famille de Catherine Ringer, la chanteuse des Rita Mitsouko, a annoncé à l’AFP, ce mardi 15 septembre 2026, la disparition de la chanteuse à l’âge de 68 ans

Un administrateur provisoire a été nommé à la tête de la Ligue réunionnaise de football ce mardi 15 septembre 2026. Il pourra assurer la continuité de la gouvernance dans cette instance sportive locale.

Le tribunal administratif de La Réunion a rejeté, ce mardi 15 septembre 2026, les recours contestant les résultats des élections municipales à Saint-Leu et Saint-Benoît. Karim Juhoor et Patrice Selly restent donc respectivement maire des deux communes.