À retenir ce soir : opération anti-drogues à Gillot, Pierre Maunier relaxé, gendarmes au port, vidéo de David Lorion et motard tué

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 9 décembre 2025 : - Opération anti-drogues à Gillot : l'ensemble des passagers et personnels de bord, contrôlés - Tribunal de Saint-Denis : jugé pour un présumé abus de faiblesse, Pierre Maunier est relaxé - Le Port : importante opération de la gendarmerie au port de plaisance dans une affaire présumée de tentative d'assassinat et de trafic de drogue - Saint-Pierre : la fille de Michel Fontaine dénonce un montage vidéo montrant David Lorion dansant sur un cercueil - Accident à Saint-Benoît : le motard de 39 ans est décédé

L'aéroport Roland Garros ou en tout cas ses passagers, sont passés au crible ce mardi 9 décembre 2025. Policiers, gendarmes et douaniers sont mobilisés pour procéder au contrôle de la totalité des voyageurs avec un objectif, lutter contre les narcotrafics au recours accru aux "mules". Depuis le début de l'année, 52 mules ont été interpellées à La Réunion.

Ce mardi 9 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Saint-Denis a relaxé, Pierre Maunier, directeur de l’association organisatrice du Grand Raid. Il était poursuivi pour avoir supposément profité de la vulnérabilité d’une de ses tantes pour obtenir une donation. Les juges n'ont rien retenu à l'encontre de Pierre Maunier

Un important dispositif de la gendarmerie a été déployé ce mardi 9 décembre 2025 au port de plaisance du Port. La brigade nautique et le GIGN (groupement d’intervention de la gendarmerie nationale) étaient notamment mobilisés sur ces investigations en lien avec des faits présumés de tentative d'assassinat en bande organisée qui ont eu lieu dans le quartier de la Ravine à Malheur à la Possession ce mardi 2 décembre. Selon nos informations, les forces de l'ordre étaient à la recherche du fusil utilisé dans la tentative présumée d'assassinat. Les gendarmes ont demandé à visionner les images de télésurveillance captées par le Territoire de l'Ouest (TO) gestionnaire du port de plaisance. Selon Zinfos974 cette affaire aurait pour origine un trafic de drogue.

La fille de Michel Fontaine, Emilie, dénonce ce lundi 8 décembre 2025 une vidéo relayée sur les réseaux sociaux par un groupe de soutien à la candidature d'Emeline K/Bidi pour les élections municipales de Saint-Pierre. On peut voir dans celle-ci, générée par intelligence artificielle, David Lorion danser sur un cercueil.

Dans des circonstances encore indéterminées, une moto et une voiture se sont percutées dans le secteur de Bras Fusil à 14h55 ce mardi 9 décembre 2025. Malgré l'intervention des secours, le motard âgé de 39 ans est décédé. En état de choc, l'automobiliste a été évacué au GHER, d'après la gendarmerie.