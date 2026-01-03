À retenir ce soir : Trump "capture et exfiltre" Maduro, risque requin, grève des médecins, Papang, vols à la roulotte

BONSOIR LA RÉUNION : À la une de ce samedi soir 3 janvier 2026 : - Venezuela : Donald Trump annonce que Nicolas Maduro a été "capturé" et confirme les frappes américaines - Risque requin : la gendarmerie serre la vis, contrôles et verbalisations sur les plages - Grève des médecins du 5 au 15 janvier : un mouvement qui traduit un malaise plus profond selon les syndicats - Saint-Denis : fermeture annuelle du téléphérique Papang du 7 au 16 janvier pour maintenance - Maïdo : il utilisait des cartes bancaires volées dans les commerces de Saint-Paul, un homme arrêté pour 25 vols à la roulotte

Ce samedi 3 janvier 2026, la procureur général Pam Bondi annonce que les époux Maduro sont "inculpés dans le district sud de New York" pour des faits de narcoterrorisme. Le président américain, Donald Trump, a annoncé plus tôt dans la journée que les forces américaines avaient capturé et exfiltré le président vénézuélien, Nicolas Maduro, après avoir lancé une "attaque de grande envergure" contre le pays sud-américain.

En dehors du lagon, des zones aménagées et des espaces surveillés signalés par les autorités, la pratique des activités nautiques est interdite ; en cas de non respect de ces règles, les contrevenants s’exposent à des verbalisations. La gendarmerie de La Réunion rappelle aux usagers de la mer qu'à La Réunion, le risque requin est une réalité permanente.

Alors que la grève des médecins libéraux se prépare dans l'ensemble de la France, tous les syndicats représentés à la Réunion souhaitent expliquer ce mouvement dans un communiqué

Il ne vous reste plus que 3 jours si vous souhaitez faire un petit tour en Papang, le téléphérique ferme ses portes pour sa visite technique annuelle réglementaire. Des navettes bus seront à votre disposition du mercredi 7 au vendredi 16 janvier 2026 inclus.

Entre novembre et décembre 2025, une série de 25 vols à la roulotte sème le trouble sur le secteur du Maïdo. De nombreuses plaintes sont déposées auprès des unités de gendarmerie de La Réunion et permettent de révéler la présence d'un ou des individus qui visent les objets laissés dans les véhicules stationnés, notamment les cartes bancaires qui sont ensuite utilisées dans les commerces de Saint-Paul. Les gendarmes de la ville identifie et interpelle un individu et 25 faits sont élucidés