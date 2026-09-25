La rétro de la semaine : le coup de Lecornu, drogues mortelles, l'eau de la discorde, forage de Takamaka, Macron veut de la patience

• Lundi 21 septembre - Budget 2027 : à sept mois des présidentielles, Sébastien Lecornu demande encore "un effort" aux Français et fait grimper les tensions dans le pays • Mardi 22 septembre - Drogues à La Réunion : crack, chimique et dou gagnent du terrain, les trafics se diversifient, la précarisation des usagers est rapide • Mercredi 23 septembre • Gestion en eau potable et d'irrigation : dissensions entre la commune de Saint-Denis et le Département • Jeudi 24 septembre - Saint-Philippe : mise en service du forage de Takamaka afin de renforcer et sécuriser l'alimentation en eau des villes de la Casud • Vendredi 25 septembre - Carburants, guerre, pouvoir d'achat : Macron affirme que "la situation est grave", promet d'agir, mais appelle encore les Français à patienter

On ne sait plus très bien ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants. À 7 mois d'une échéance politique majeure, Sébastien Lecornu annonce… le budget 2027. Son objectif : faire 54 milliards d’euros d’économie : "un effort massif", mais il n'est pas encore question d'austérité selon lui. Si le Premier ministre promet qu’il n’y aura pas d’augmentation d’impôts, la gauche et la CGT s’opposent déjà à ce budget et annoncent une journée de mobilisation le 29 septembre 2026. Une nouvelle fragilité politique qui augmente les tensions dans le pays

Cocaïne basée, cannabinoïdes de synthèse, dou, médicaments détournés… Le paysage des drogues continue d'évoluer à La Réunion. Dans son rapport sur les tendances observées en 2025, publié ce mardi 15 septembre 2026, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) fait état d'une diversification des substances consommées et des réseaux de trafic. L'organisme alerte également sur une précarisation rapide des usagers les plus vulnérables.

La ville de Saint-Denis a le sentiment d'être mise de côté dans le projet Meren mené par le Département. Ce projet vise à améliorer et à sécuriser la ressource en eau potable et d'irrigation sur le Nord et l'Est de La Réunion. Un enjeu majeur, à l'avenir, dans la mesure où les périodes de sécheresse risquent de s'accroître sur l'île et où les coupures d'alimentation en eau ne paraissent plus si illusoires. le Dépatement conteste toute mise à l'écart de la commune dionysienne

Dans quelques heures, la mise en service du forage de Takamaka marquera une nouvelle étape dans la sécurisation de l’alimentation en eau des villes du sud. Ce jeudi 24 septembre 2026 à Saint-Philippe, le moment est symbolique, la création d'un forage de reconnaissance a débuté en 2019 sur un foncier appartenant à l'ONF, pour répondre aux futurs besoins en eau. Un chantier qui vise à sécuriser la distribution en eau dans le sud.

Prix des carburants, menace russe, guerre en Ukraine, colère sociale ou encore pouvoir d'achat : Emmanuel Macron s'est exprimé ce jeudi 24 septembre 2026, lors d'une interview diffusée simultanément sur TF1 et France 2. À sept mois de son départ de l'Élysée, le chef de l'État a surtout voulu se présenter en président protecteur face aux crises internationales. Sur le sujet brûlant des carburants, pas de baisse immédiate des taxes ni de nouveau chèque annoncé : Emmanuel Macron mise d'abord sur la diplomatie pour faire baisser les prix, tout en promettant que "rien" ne sera exclu si la flambée se poursuit. Surtout, le président a formulé avec une rare clarté la menace que représente désormais la Russie pour la France, appelant le pays à "se préparer" face à "la multiplication des actes hostiles en Europe".