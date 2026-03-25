[Photos-Vidéos] Piton de la Fournaise : clap de fin après 41 jours d'éruption

L’éruption du Piton de la Fournaise, débutée le 13 février 2026, s’est arrêtée ce mercredi 25 mars aux alentours de 16h30 après 41 jours, a annoncé l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise en fin de ce journée. Une éruption exceptionnelle, où la lave a traversé la route pour la première fois depuis 2007, et où elle a atteint l'océan Indien (Photos Richard Bouhet/Stephan Laï-Yu/Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Dès le début de l’éruption, une bouche éruptive s’est ouverte sur le flanc sud-sud-est du volcan, donnant lieu à des fontaines de lave visibles depuis le Piton de Bert. L’activité est restée globalement stable dans les premiers jours, sans évolution majeure, même si des éboulements ont été signalés à proximité du site .

Puis, pour la première fois depuis 2007 que le feu liquide expulsé par le Piton de la Fournaise traverse la RN2. Regardez :

Après le premier franchissement observé, un second bras de coulée a traversé la route nationale 2 dans le Grand Brûlé à 9h27. Regardez :

La lave a fini par plonger dans l'océan dans la nuit du dimanche 15 mars au lundi 16 mars 2026, vers 00h20. La rencontre du feu liquide et de l'eau a eu lieu alors que le front de coulée est resté figé à 150 mètres de l'océan pendant plusieurs heures. Cet événement spectaculaire arrive après la traversée de la RN2 par trois coulées de lave le 13 mars.

Avec l'arrivée de la lave à l'océan, une plateforme se forme et continue à s’agrandir. Regardez.

Au fil des semaines, l’éruption s’est par ailleurs structurée autour d’un cône éruptif progressivement formé. Celui-ci s’est ensuite refermé lentement, limitant les projections de lave en surface. L’activité s’est alors principalement poursuivie via des tunnels de lave alimentant plusieurs bras de coulées .

- Des coulées spectaculaires… mais imprévisibles -

Cette évolution spectaculaire a attiré de nombreux curieux, qui se sont déplacés pour observer le phénomène, malgré les restrictions d’accès et les mesures de sécurité mises en place.



Face à l’afflux de curieux, les forces de l’ordre ont été mobilisées pour sécuriser les zones d’observation et encadrer les déplacements, notamment sur la route des Laves. Des dispositifs spécifiques, comme des navettes, ont même été mis en place pour limiter les embouteillages et garantir la sécurité du public .



Par ailleurs, la RN2 a été temporairement fermée en raison de la progression de la lave et des risques associés.

- Sur la commune de Sainte-Rose, la route est fermée au niveau du PR78, où un point de retournement provisoire a été mis en place.

- Sur la commune de Saint-Philippe, la fermeture complète s’étend désormais dans l’enclos du PR78 au PR82.

- Une fin progressive, mais une vigilance maintenue -

Le 25 mars, le trémor volcanique, indicateur de l’activité en surface,a chuté à deux reprises avant de revenir à un niveau proche du bruit de fond, puis de disparaître progressivement en fin d’après-midi, marquant l’arrêt de l’éruption.



Pour autant, les scientifiques de l’Institut de physique du globe de Paris restent prudents. Comme lors d’épisodes précédents, notamment en 2015, une reprise de l’activité n’est pas exclue.



Sur le terrain, le phénomène ne disparaît pas totalement : le dégazage se poursuit et des coulées peuvent rester visibles, alimentées par la vidange des tunnels de lave. Les fumeroles et les panaches liés à une éventuelle entrée en mer peuvent ainsi persister plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Toute l'actualité du volcan est ici

www.imazpress.com / [email protected]