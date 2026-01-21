Piton de la Fournaise : l'activité sismique toujours enregistrée, mais l’hypothèse d’une reprise imminente s’éloigne

Suite à l’arrêt de l’éruption le mardi 20 janvier 2026 aux alentours de 5 heures, une activité sismique est toujours enregistrée sous le sommet du volcan, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, "mais celle-ci est en diminution sur les 16 dernières heures, passant de 10 séismes volcano-tectoniques superficiels par heure à une moyenne de 3". Cette activité sismique indique que le système d’alimentation superficiel du volcan reste sous pression mais l’hypothèse d’une reprise activité imminente s’éloigne (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Ces séismes restent localisés aux alentours de 2 km de profondeur sous le sommet du volcan", précise l'OVPF.

À ce stade, "le processus de pressurisation du réservoir superficiel peut se poursuivre pendant plusieurs jours à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant qu’une nouvelle injection de magma ne se produise vers la surface ; il peut également s’interrompre sans conduire, à brève échéance, à une éruption", ajoutent les volcanologues.

L'Observatoire précise qu’au cours de la nuit, "les rougeoiements des coulées de lave se sont estompés indiquant que la surface des coulées se refroidissaient".

Le cœur des coulées peut rester chaud pendant plusieurs mois et des fumerolles persistent. L’intensité des fumerolles peuvent s’intensifier après les épisodes de pluie.

- Le Piton de la Fournaise s'est réveillé après deux années de repos -

Le Piton de la Fournaise donnait des signes de réveil depuis quelques semaines. Dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2926, une forte crise sismique avait conduit la préfecture à déclencher la phase d’alerte niveau 1 du plan ORSEC, prévenant qu'une éruption est possible est "probable à très brève échéance".

Le dimanche 18 janvier 2026 à 19h45, il est entré en éruption. Regardez les images de Oliv Idos.

Les équipes de l'OVPF ont pu réaliser un vol, avec le concours de la section aérienne de la gendarmerie et le PGHM. Regardez :

Cela faisait plus de deux ans que le volcan n'était pas entré en éruption. La dernière datait du 2 juillet au 10 août 2023. Depuis le volcan ne présentait plus aucune activité de surface. Le volcan était entré dans une phase de repos.

Cela correspondait à une dynamique de long terme de l’activité volcanique du Piton de la Fournaise, qui alterne entre des périodes de fortes activités (comme observées entre 2014 et 2023) et des périodes de repos de plusieurs années consécutives sans éruption.

- L'accès à l'enclos reste interdit -

"Tout accès au public dans l'enclos du piton de la Fournaise (partie haute, partie basse, grandes pentes) reste formellement interdit pour des raisons de sécurité", informent les services de la préfecture.

Lors de l'éruption, plus de 3.500 véhicules ont été comptabilisés sur zone ce lundi, soit plus de 730 véhicules par heure, alors que les capacités de stationnement sont inférieures à 700 places. Plus de 50 véhicules ont fait l’objet de verbalisations pour stationnement gênant. 35 gendarmes ont été engagés sur le terrain, aux côtés de la police municipale du Tampon, d’agents de la sous-préfecture de Saint-Pierre, afin d’assurer la fluidité de la circulation.

La préfecture précise : "il aura fallu pour certains jusqu'à 5 à 6 heures pour parcourir cette route".

"L'usage des drones est strictement réglementé sur le site, conformément a la réglementation en vigueur et aux dispositions applicables du Parc National, afin de garantir la sécurité des personnes et le bon déroulement des opérations de secours et de surveillance", rappellent les autorités.

Un drone peut "mettre en danger les hélicoptères engages, retarder une intervention d’urgence, et exposer son télépilote a des sanctions".

La phase d'alerte 2.1 du dispositif spécifique ORSEC* volcan reste d'actualité : éruption dans l'enclos sans menace particulière pour la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement.

