Volcan : la partie basse de l'enclos de nouveau accessible, la partie haute reste fermée

Suite à l’arrêt de l’éruption ce mardi 20 janvier 2026, une activité sismique est toujours enregistrée sous le sommet du volcan mais celle-ci est en diminution par rapport à la phase éruptive. L’accès à la partie haute de l’enclos et aux grandes pentes reste toujours interdit, la partie basse du volcan est de nouveau accessible, annonce la préfecture ce vendredi. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

L'activité sismique, "essentiellement localisée entre 1 et 2,5 km de profondeur sous la bordure nord de la zone sommitale du volcan, indique que le système d’alimentation superficiel du volcan reste sous pression", note la préfecture. De plus, "des émanations de gaz sont possibles, en particulier à l’occasion de pluies".



Dans ces conditions, le préfet de La Réunion, décide de maintenir l’interdiction de l’accès à la partie haute de l’enclos et de déclencher la phase de sauvegarde aménagée. Cette interdiction s’applique pour la partie haute et les grandes pentes. Cependant, la partie basse de l’enclos est de nouveau accessible. La RN2 et ses abords restent accessibles au public.



Des visites de reconnaissance approfondies sont prévues en début de semaine prochaine, afin d’envisager les conditions de la réouverture de l’enclos dans les meilleurs délais, avec les meilleures conditions de sécurité.



- Le Piton de la Fournaise s'est éteint après deux jours d'éruption -

Le Piton de la Fournaise donnait des signes de réveil depuis quelques semaines. Dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2926, une forte crise sismique avait conduit la préfecture à déclencher la phase d’alerte niveau 1 du plan ORSEC, prévenant qu'une éruption est possible est "probable à très brève échéance".

Le dimanche 18 janvier 2026 à 19h45, il est entré en éruption. Regardez les images de Oliv Idos.

Les équipes de l'OVPF ont pu réaliser un vol, avec le concours de la section aérienne de la gendarmerie et le PGHM. Regardez :

L’arrêt de l’éruption vu notifié par l'Observatoire le mardi 20 janvier 2026 aux alentours de 5 heures.

Cela faisait plus de deux ans que le volcan n'était pas entré en éruption. La dernière datait du 2 juillet au 10 août 2023. Depuis le volcan ne présentait plus aucune activité de surface. Le volcan était entré dans une phase de repos.

Cela correspondait à une dynamique de long terme de l’activité volcanique du Piton de la Fournaise, qui alterne entre des périodes de fortes activités (comme observées entre 2014 et 2023) et des périodes de repos de plusieurs années consécutives sans éruption.





