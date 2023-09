Crash, campagne sucrière, patrimoine, rétro, glacier et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 16 septembre 2023 : - Un homme décède dans un crash d'ULM, nouveau drame à La Réunion - Campagne sucrière : à quatre mois de la fin... le compte n'y est (vraiment) pas - Musées, cases créoles, culture... à la (re)découverte du patrimoine de La Réunion - Tourisme, drogues, jeux de hasard, cantine et Didier Robert - Au chevet de l'Adamello, le plus grand glacier des Alpes italiennes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie matinale, puis soleil

Un homme décède dans un crash d'ULM, nouveau drame à La Réunion

Un crash d'ULM est survenu ce vendredi 15 septembre 2023 dans le secteur de Cambaie, à Saint-Paul. Le pilote, qui manœuvrait cet ULM pendulaire, est décédé dans l'accident. Les circonstances de ce drame ne sont pas encore connues

Campagne sucrière : à quatre mois de la fin... le compte n'y est (vraiment) pas

Commencée particulièrement tard, la campagne sucrière de cette année s'avère déjà compliquée pour les planteurs de La Réunion. Retard de démarrage, pannes de l'usine Bois-Rouge… Ces incidents ont entraîné des irrégularités dans les livraisons de canne à sucre. Et alors qu'il ne reste que quatre mois avant la fin de la "coupe", les projections pour la profession ne sont guère optimistes

Musées, cases créoles, culture... à la (re)découverte du patrimoine de La Réunion

Les Journées européennes du patrimoine… c’est ce samedi 16 et ce dimanche 17 septembre 2023. Bâtiments historiques, musées, cases créoles et églises (entre autres) ouvrent leurs portes gratuitement le temps d'un week-end. Cette année, pour les 40 ans des journées du patrimoine, s'ajoute aux visites des bâtis, l'occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine vivant et sportif de notre île.

Tourisme, drogues, jeux de hasard, cantine et Didier Robert

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 11 septembre au vendredi 15 septembre 2023 :

• Lundi 11 septembre - Tourisme : La Réunion reprend (un peu) des couleurs

• Mardi 12 septembre - Drogues : une substance encore inconnue tue et inquiète les autorités

• Mercredi 13 septembre - Les jeux de hasard ne connaissent pas la crise et continuent de vendre du rêve

• Jeudi 14 septembre - Pour bien (donner à) manger, les cantines de La Réunion misent sur la qualité et les produits locaux

• Vendredi 15 septembre - Affaire des emplois de cabinet à la Région : Didier Robert demande à être jugé

Au chevet de l'Adamello, le plus grand glacier des Alpes italiennes

L'Adamello, le plus grand glacier des Alpes italiennes, meurt au petit feu du réchauffement climatique: au chevet du manteau nacré, ses gardiens lui donnent moins d'un siècle de vie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie matinale, puis soleil

Matante Rosina ne pourra pas étendre son linge ce matin samedi 16 septembre 2023. La pluie est au rendez-vous chez elle dans l'Est. Mais, cela s'arrête en fin de matinée, et le soleil brille partout. Plus tard, quelques nuages se forment dans les régions montagneuses et provoquent de petites averses qui se déplacent vers l'Ouest et le Nord-Ouest de l'île

L'air se rafraîchit aujourd'hui et le vent se renforce sur les côtes Nord et Sud.