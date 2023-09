Tourisme, drogues, jeux de hasard, cantine et Didier Robert

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 11 septembre au vendredi 15 septembre 2023 : • Lundi 11 septembre - Tourisme : La Réunion reprend (un peu) des couleurs • Mardi 12 septembre - Drogues : une substance encore inconnue tue et inquiète les autorités • Mercredi 13 septembre - Les jeux de hasard ne connaissent pas la crise et continuent de vendre du rêve • Jeudi 14 septembre - Pour bien (donner à) manger, les cantines de La Réunion misent sur la qualité et les produits locaux • Vendredi 15 septembre - Affaire des emplois de cabinet à la Région : Didier Robert demande à être jugé (Photo photo RB/www.imazpress.com)

• Lundi 11 septembre - Tourisme : La Réunion reprend (un peu) des couleurs

Voilà… c'est fini, comme dirait Jean-Louis Aubert dans sa chanson. Que ce soit à La Réunion comme dans l'Hexagone, les vacances sont bel et bien terminées – sauf pour quelques chanceux hors saison. L'heure est donc au bilan pour les hôteliers, restaurateurs et acteurs du tourisme. Tous comptent leurs notes pour tirer les conclusions de ces mois de juillet et août. De l'avis de tous, si la saison a commencé en demi-teinte, elle est allée crescendo… pour finir sur un hiver radieux.

Drogues : une substance encore inconnue tue et inquiète les autorités

Ce lundi 11 septembre 2023, l'Agence régionale de santé (ARS) de LA Réunion a lancé l'alerte. "Une substance non identifiée a déjà tué trois personnes." Un produit qui, selon les premières investigations, serait un dérivé des opiacés de synthèse – 1.000 fois plus puissant que la morphine et 500 fois plus que l'héroïne. Sa consommation peut avoir des conséquences rapidement dramatiques. Trois personnes sont déjà mortes par overdose et six autres ont été admises en réanimation.

• Mercredi 13 septembre - Les jeux de hasard ne connaissent pas la crise et continuent de vendre du rêve

Le coût de la vie ne cesse d'augmenter mais le secteur des jeux d'argent ne connaît pas la crise. S'il reste quelques euros dans le portemonnaie à la fin des courses, c'est dans les tickets de loto et autres jeu à gratter que de beaucoup de Réunionnais les dépenseront. À l'unanimité des personnes interrogées, c'est l'espoir d'une vie meilleure qui les pousse à jouer… parfois sans modération.

• Jeudi 14 septembre - Pour bien (donner à) manger, les cantines de La Réunion misent sur la qualité et les produits locaux

A La Réunion de nombreux marmailles mangent à la cantine tous les midis. Entrée, plat, dessert… ce temps de repas est très important pour les petits comme les plus grands. Autant pour permettre à l'enfant de se remplir le ventre – de façon équilibré – que de l’aider dans sa croissance. Mais pour cela, les menus doivent être élaborés avec une attention toute particulière. C’est pourquoi, à La Réunion, la majorité des cantines misent sur des produits frais et locaux. Bon appétit.

• Vendredi 15 septembre - Affaire des emplois de cabinet à la Région : Didier Robert demande à être jugé

Ce vendredi 15 septembre 2023 à 8h, Didier Robert, ex-président de la Région Réunion, a décidé de se présenter de lui-meme devant le tribunal de Champ-Fleuri (Saint-Denis). Accompagné de son avocat, Maître Creissen, il veut comparaitre dans l'affaire dite des "emplois de cabinet de la Région"… Reste à voir si le tribunal le laissera comparaitre.