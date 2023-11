Crash d'hélicoptère, Toussaint, 1er novembre, cendres et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 1er novembre 2023 : - Salazie : quatre personne perdent la vie dans un crash d'hélicoptère - Toussaint : une journée pour honorer les morts, d'ici et d'ailleurs - Baisse des carburants, retraite complémentaire… voici ce qui change au 1er novembre 2023 - Le deuil dans la peau: en Californie, on se tatoue avec les cendres de ses proches - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soley i tap !

Salazie : quatre personne perdent la vie dans un crash d'hélicoptère

Ce mardi 31 octobre 2023, c'est un nouveau drame qui a touché La Réunion. Dans la matinée, un hélicoptère – piloté par un particulier – s'est écrasé sur la paroi rocheuse au niveau du plateau Wickers à Salazie. À bord, quatre personnes, deux hommes et deux femmes, dont Lionel Caro, directeur du parc Akoatys de l'Étang-Salé et sa compagne. Tous sont décédés. Une enquête a été ouverte par le parquet pour homicide involontaire (Photos : sly/www.imazpress.com)

Toussaint : une journée pour honorer les morts, d'ici et d'ailleurs

En ce 1er novembre 2023, comme tous les ans, les Réunionnais.es honorent leurs défunts. Cette Toussaint revêt cependant un caractère particulier cette année, alors que ces derniers mois ont été marqués par des drames, à La Réunion comme partout dans le monde.

Baisse des carburants, retraite complémentaire… voici ce qui change au 1er novembre 2023

Comme tous les mois, des changements sont à prévoir et novembre ne fait pas exception à la règle. Première bonne nouvelle pour les automobilistes, la baisse du prix des carburants. Autre changement, la revalorisation des retraites complémentaires… voici toutes les évolutions à ne pas omettre au 1er novembre 2023.

Le deuil dans la peau: en Californie, on se tatoue avec les cendres de ses proches

Après avoir perdu sa mère, Scout Frank voulait absolument conserver son souvenir près d'elle. Alors pour faire son deuil, elle a décidé de la garder sous la peau, en incorporant ses cendres dans l'encre de son nouveau tatouage.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soley i tap !

Matante Rosina prend son parapluie, pas contre la pluie mais pour se protéger du soleil ce mercredi 1er novembre 2023 pour se rendre au cimetière et déposer ses fleurs ce matin. Au fil des heures, les nuages vont faire leur apparition à l'intérieur des terres. Quelques petites farines de pluie pourraient s'en échapper. Pour notre plus grand bonheur, le vent a décidé de souffler un peu aujourd'hui, surtout dans l'est.