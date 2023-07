Cahiers de vacances, cinéma, volcan, rétro, Ukraine et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 15 juillet 2023 : - Cahiers de vacances : les parents sont (presque) pour, les enfants sont (presque) contre - "Sweet Dreams", du grand cinéma tourné à La Réunion - Piton de la Fournaise : l'éruption va passer le cap des deux semaines - Rivières à sec, Wuambushu, prix, alimentation et 14 juillet - En Ukraine, nettoyer les ruines de la guerre au son de l'électro - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mi-feuille figue mi-raisin

Cahiers de vacances : les parents sont (presque) pour, les enfants sont (presque) contre

Voilà une semaine déjà que nos marmailles sont en grandes vacances scolaires. Une semaine où il faut trouver de quoi les occuper durant ces journées, sans pour autant qu'ils ne restent fixés sur leurs ordinateurs. Et quoi de mieux – pour certains parents – que d'allier vacances et un peu de révisions avec les fameux cahiers de vacances que presque tout le monde a déjà eu une fois dans sa vie.

"Sweet Dreams", du grand cinéma tourné à La Réunion

Le film hollandais "Sweet Dreams", entièrement tourné à La Réunion, fera sa première mondiale en compétition officielle à l'occasion du festival du film de Locarno en Suisse le 5 août 2023. Laurent Medea, à la tête de Tik Tak production, une société implanté depuis 15 ans à La Réunion, a pu participer à sa réalisation en tant que producteur exécutif.

Piton de la Fournaise : l'éruption va passer le cap des deux semaines

Près de deux semaines d'éruption au Piton de la Fournaise ce samedi 15 juillet 2023. Même si les conditions météorologiques n'ont pas permis ce vendredi aux volcanologues d'avoir un visuel sur le site éruptif, l'écoulement de la lave continue de s'effectuer en partie en tunnel à proximité immédiate du cône en cours d’édification. Le front de coulée se situe toujours à 1,8 km de la RN2.

Rivières à sec, Wuambushu, prix, alimentation et 14 juillet



Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 10 au vendredi 14 juillet 2023 :

• Lundi 10 juillet - Malgré la pluie : un tiers des réserves d'eau de La Réunion sont (presque) à sec

• Mardi 11 juillet - Wuambushu : la grande désillusion de Mayotte

• Mercredi 12 juillet - Sans surprise : se nourrir à La Réunion coûte beaucoup plus cher que dans l'Hexagone

• Jeudi 13 juillet - Volailles, huile, pâtes : nous sommes le 13 juillet…. et pourtant, les prix n'ont pas baissé

• Vendredi 14 juillet - 14 juillet : ce vendredi, ils vont illuminer le ciel réunionnais



En Ukraine, nettoyer les ruines de la guerre au son de l'électro

Le DJ a installé ses platines et ses enceintes sur un muret. Au son de la musique électronique, des centaines de jeunes Ukrainiens forment une chaîne humaine pour évacuer des briques d'un bâtiment en ruines dans le village de Iaguidné.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mi-feuille figue mi-raisin

Et voilà, le week-end est là et la pluie avec ! Vous aussi, vous pensez comme Matante Rosina ? A chaque fois que le week-end arrive, la pluie est souvent là. En tout cas ce samedi 15 juillet 2023, le volcan risque d'être arrosé comme le sud de l'île. Dans l'ouest et le Nord, normalement, les éclaircies reviennent gentiment. Vers Cilaos et les autres cirques, de petites pluies sont fort possibles.