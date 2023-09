Psychiatrie, éducation nationale, Jeux des Îles, fromages et kantine

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 4 septembre au vendredi 8 septembre 2023 : • Lundi 4 septembre - En psychiatrie, La Réunion rattrape difficilement son retard • Mardi 5 septembre - Le ministère de l’Éducation nationale, ou l'obsession envers les tenues d'élèves • Mercredi 6 septembre - Jeux des Îles 2023 : au-delà des médailles… une désastreuse réalité • Jeudi 7 septembre - La Réunion… l'autre péi du fromage • Vendredi 8 septembre - Cantine à un euro : pour nourrir tous les élèves... sans exception (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Depuis de nombreuses années, la psychiatrie est en crise et ce pour différentes raisons. Pénurie de professionnels, manque d'attractivité du secteur, manque d'investissements ou encore fermeture de lits... les grèves s'enchaînent dans les services partout en France. À La Réunion, le contexte n'est pas le même que dans l'Hexagone mais le secteur reste en tension, notamment du fait de l'insularité et du retard de développement des infrastructures.

La rentrée ne serait pas une rentrée sans polémique autour des vêtements des élèves – et particulièrement ceux des jeunes filles. Alors que l'Education nationale est en souffrance de nouveaux enseignants, que les moyens manquent et que les classes sont pour la plupart toujours aussi surchargées, le ministère préfère se concentrer sur les tenues vestimentaires…Comme à son habitude. Il y a deux ans c'était le crop-top, cette année, c'est l'abaya…Au grand dam des syndicats.

Et voilà, la compétition internationale des Jeux des Îles qui avait lieu à Madagascar est terminée. Les dernières délégations sont rentrées à La Réunion ce mardi 5 septembre 2023. Au moment où les athlètes rangent leurs maillots, raccrochent leurs gants ou reposent le ballon… l'heure est aussi au bilan de ces jeux. Le bilan des médailles est mitigé, La Réunion termine à la troisième place derrière Madagascar et Maurice. Mais au-delà des performances plus qu'honorables réalisées par les athlètes de toutes les nations, on retiendra aussi que ces jeux ont été ceux de la désorganisation. Erreurs d'arbitrage, athlètes malades, désorganisation des transports, de la restauration et surtout 13 morts dont 7 enfants... un désastre largement prévisible...

7 septembre 2023… les journées commencent à être chaudes, mais les soirées et les nuits restent particulièrement fraîches, surtout dans les hauts. De quoi vous donnez envie de rester bien au chaud avec un repas bien consistant. Vous pensez à la raclette ? Vous vous précipitez dans votre magasin préféré pour acheter un beau morceau de Piton Maïdo que vous allez faire fondre ? Bon appétit, mais savez-vous comment ce fromage et ses dalons péi sont fa fabriqués ? Non ? Continuez votre repas, Imaz Press vous ouvre les coulisses de ces fromages péi.

Depuis la rentrée scolaire 2023, l'ensemble des lycéens de l'île – inscrits à la cantine - bénéficient d'un repas équilibré à seulement un euro. Un dispositif qui permet aux familles de ne plus se préoccuper de la façon dont ils payeront le repas de leurs enfants – surtout en cette période d'inflation. Si la Région a lancé ce dispositif favorable aux familles, ne faudrait-il pas étendre la "Kantine à un euro" dans l'ensemble des établissements scolaires de l'île, des plus petits aux plus grands ? C'est en tout cas ce que souhaiteraient les parents…