La rétro de la semaine : voyages aériens, El Niño, cyberharcèlement, suicide et résultats scolaires

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 7 septembre au vendredi 11 septembre 2026 : • Lundi 7 septembre 2026 - À La Réunion le prix des billets d'avion augmente, la crise économique s'accentue mais les Réunionnais voyagent encore plus • Mardi 8 septembre 2026 - Un phénomène "El Niño" exceptionnel : à La Réunion, la saison des pluies s'annonce particulièrement chaude • Mercredi 9 septembre 2026 - Cyberharcèlement : quand des milliers d'internautes usent de l'anonymat pour détruire leurs victimes • Jeudi 10 septembre 2026 - Suicide : à La Réunion tous les ans 72 personnes se tuent et plus de 1.400 tentent de mettre fin à leurs jours • Vendredi 11 septembre 2026 - Éducation : malgré une progression, La Réunion toujours à la traine en matière de résultats scolaires (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Malgré la crise économique et l'augmentation du prix des billets, l'envie de voyager semble intacte à La Réunion. En juillet, les compagnies aériennes ont fait le plein de voyageurs. Un paradoxe alors que la population est frappée par la hausse du coût de la vie.

La Réunion doit-elle avoir peur d'El Niño ? Suivi par les équipes de Météo France Océan-Indien, il commence déjà à impacter le climat global par des températures plus douces que la normale. Dans le département, les météorologues s'accordent à dire, qu'à l'inverse, dans les semaines à venir, il fera beaucoup plus chaud. Concernant l'activité cyclonique, elle sera plus faible… mais pas forcément plus calme. Ce phénomène climatique inquiète dans le monde après avoir provoqué des tempêtes et ouragans extrêmes, alors qu'il ne devrait atteindre son pic que vers novembre

Depuis plusieurs jours, sous couvert d'anonymat, des internautes s'adonnent librement au dénigrement d'artistes et de sportifs de La Réunion sur les réseaux sociaux. Si ces actes répréhensibles sont dénoncés par les intéressés, le cyberharcèlement fait de nombreuses victimes chaque jour et pas seulement des personnalités publiques. Entre insultes sur le physique ou attaques personnelles banalisées… les auteurs se persuadent que jamais ils ne seront rattrapés

Chaque année, le 10 septembre, marque la Journée internationale de prévention du suicide. À La Réunion 72 personnes meurent par suicide et plus de 1.400 tentent de mettre fin à leurs jours tous les ans. Une personne qui tente de passer à l'acte est souvent vue comme lâche. Derrière cet acte désespéré, des appels à l'aide d'hommes, de femmes et des plus jeunes. Derrière ces chiffres, ce sont des milliers de familles, de collègues et de proches qui se demandent comment repérer la détresse et comment réagir à temps.

Les résultats de la dernière enquête Pisa, dévoilés le mardi 8 septembre 2026, ont fait beaucoup de bruit. Ils pointent la baisse continue du niveau des élèves français. Un indicateur inquiétant qui se retrouve aussi à La Réunion où il existe déjà un retard structurel avec l'Hexagone en matière d'éducation.