Saint-Paul : un rassemblement de soutien envers le peuple vénézuélien à l'appel de LFI 974

Ce lundi 5 janvier 2026, La Réunion Insoumise (LFI 974) a appelé à un rassemblement de soutien et de solidarité envers le peuple vénézuélien, suite à l'attaque des Etats-Unis survenue ce week-end. Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées au Débarcadère de Saint-Paul pour dénoncer l'agression militaire ordonnée par Donald Trump. (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

Cette attaque "constitue une violation du droit international, ainsi qu'une grave offensive contre la liberté d'un peuple, par la loi du plus fort", dénonce le parti.

"De plus, le kidnapping d'un chef d'état constitue un acte de crime de guerre assumé. Il constitue une menace pour la Paix dans le monde avec une escalade des tensions", estime-t-il.

"A La Réunion aussi, il y a beaucoup de monde qui sont opposés à l'agression impérialiste au Venezuela", estime Perceval Gaillard, député de la 7ème circonscription (LFI). "C'est une question qui dépasse le Venezuela, cela met en danger l'ordre international et le monde tel qu'on le connaissait depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale", dit-il.

Pour ce dernier, "Donald Trump n'en a rien à faire du narcotrafic, puisque le Venezuela n'est pas un producteur de cocaïne", souligne le député. Le parti "dénonce aussi la position de la France, qui nous met en danger" et "ne respecte pas la diplomatie et l'historique de la France".

"Donald Trump considère que tout ce qui touche à l'Amérique du Nord comme Sud relève de l'exclusivité des Etats-Unis, et donc met potentiellement les îles françaises, antillaises, ou la Guyane", avance-t-il.

"Nous sommes absolument opposés à la méthode de Donald Trump, qui consiste à bombarder les pays qu'il souhaite, kidnapper un président légitime, et nous disons que la France doit rompre ses relations avec les Etats-Unis d'Amérique, et ne pas suivre comme un toutou Donald Trump", lance Perceval Gaillard. "Nous sommes concernés par ce qu'il se passe au Venezuela", assure-t-il.

Le Mouvement Réunionnais pour la Paix a notamment soutenu ce rassemblement. Il "condamne avec la plus grande fermeté les bombardements menés par les États-Unis contre le Venezuela, ainsi que l’enlèvement du président vénézuélien et de son épouse".

Le bombardement "d’un État souverain qui n’est pas en état de guerre constitue une violation manifeste du droit international et des principes fondamentaux inscrits dans la Charte des Nations unies", fustige le MRP. "Ces actes portent une atteinte grave à la souveraineté des peuples, à la sécurité collective et aux fondements mêmes de la paix mondiale."

- les Etats-Unis "dirigent" le pays -

Pour rappel, après des mois de fortes tensions et de pression militaire en mer des Caraïbes, Washington a frappé Caracas et ses environs dans la nuit de vendredi à samedi, capturé puis conduit en territoire américain Nicolas Maduro, où il doit répondre de plusieurs accusations, dont de "narcoterrorisme".

Le président Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis allaient "diriger" jusqu'à une transition "sûre" le Venezuela, pays de 30 millions d'habitants.

Donald Trump n’a pas fait mystère de son intérêt pour les vastes ressources pétrolières du Venezuela, premières réserves de brut prouvées au monde.

Le président américain a affirmé qu’il autoriserait les compagnies pétrolières américaines à exploiter l’or noir du Venezuela, qui vend son pétrole de mauvaise qualité sur le marché noir à destination notamment de la Chine.



www.imazpress.com / [email protected]