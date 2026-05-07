[Photos] Route des laves : des travaux de reconstruction "largement en avance sur le calendrier"

Débutés le lundi 27 avril 2026, les travaux de reconstruction de la RN2 au niveau des coulées de lave avancent rapidement. Une date de réouverture devrait être rapidement communiquée par la Région, qui assure être "largement en avance sur le calendrier". La piste provisoire longue de 800 mètres, voulue par la Région Réunion, permettra de relier Sainte-Rose à Saint-Philippe sans passer par la route des Plaines ou sans faire le tour de l’île (Photo Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

"Les travaux sont loin d'être finis, mais les jonctions sont terminées", se réjouit la Région, contactée par Imaz Press Réunion. "Nous sommes largement en avance sur le calendrier, et une date de réouverture devrait pouvoir être communiquée rapidement", ajoute-t-elle.

La collectivité espère qu'un premier convoi pourra emprunter cette route d’ici la fin du mois

Dix employés s'affairent sur le terrain depuis le 27 avril, à temps plein. "Le terrassement est en train d'être terminé, nous commençons désormais à approvisionner le chantier avec les matériaux nécessaires pour préparer la plateforme de chaussée", explique la collectivité.

Le mois de mai étant ponctué de jours fériés, "les employés du chantier rattrapent les jours non travaillés le samedi", précise-t-elle par ailleurs.

Un chantier qui se déroule dans des conditions particulières. L'observatoire volcanologique a été consulté en amont des travaux, et une autorisation a dû être délivrée par le Parc national, compétent dans le secteur. Les autorités supervisent aussi le chantier.

"Nous n'avons rencontré ni problème ni incident pendant le chantier, mais il y a encore des poches chaudes sous la lave. Les masques sont obligatoires pour le personnel, notamment à cause de la poussière présente", détaille la Région.

Les 3.000 automobilistes qui empruntent chaque jour cette portion de route, en moyenne, n'ont plus longtemps à patienter.



Le coût total des travaux a été estimé à 2 millions d'euros.

- Une réouverture indispensable -

L’éruption volcanique du Piton de la Fournaise qui a débuté le 13 février 2026 a coupé une première fois la Route des laves le 13 mars dernier : trois coulées ont alors traversé la route nationale 2.

Pour les habitants des villes de Sainte-Rose et de Saint-Philippe, des possibilités de contournement existent en passant par la RN3 et la route des plaines mais rallongent considérablement les trajets. De plus, le tour de l’île qui passe habituellement par Sainte-Rose et Saint-Philippe n’est plus possible.

Cette fermeture de la route impacte fortement la fréquentation et a réduit considérablement l’activité économique des entreprises des communes de Saint- Philippe et Sainte-Rose.

Le 18 avril dernier élus, institutions et professionnels se sont rencontrés lors d'une réunion à Saint-Philippe. Certains professionnels évoquaient des pertes de chiffre d’affaires allant jusqu'à 80 % en un mois, voire jusqu’à 100 % pour les cas les plus critiques. Une situation paradoxale, alors même que l’éruption attire des milliers de curieux.

Face à cette situation, la Région Réunion annonce soutenir la relance de l’activité économique dans le secteur avec la mise en place d'une aide financière votée en Commission Permanente ce vendredi 24 avril 2026.

C'est une enveloppe de 500.000 euros qui est attribuée aux Très Petites Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME) ayant été impactées par une baisse d’activité après la fermeture de la RN2 sur la période de mars à juin 2026

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- Une éruption plus longue que la moyenne -

Le 13 février 2026, quatre fissures éruptives se sont ouvertes au Piton de la Fournaise, laissant place à la deuxième éruption de l'année. L’activité s’est focalisée sur un seul site éruptif dès le 14 février.

La concentration de l’activité sur un site unique a permis l’édification d’un cône éruptif formé par l’accumulation des projections et débordements de lave.

Le champ de lave mis en place en aval du cône éruptif a dessiné deux bras principaux.

Un mois après le début de l’éruption, le 13 mars à 8h02, la coulée de lave du bras sud a atteint la RN2, située à plus de 7 kilomètres du point d’éruption. Trois jours plus tard, dans la nuit du 16 mars vers 00h20, elle lave a fini par plonger dans l'océan, après avoir parcouru environ 825 mètres en contrebas de la route.

Le 25 mars, l'éruption s'arrête avec un ralentissement de la déflation. Une baisse progressive des débits a été observée, ainsi qu’une baisse de la sismicité sommitale, marquant l’arrêt de l’éruption.

Le samedi 28 mars a été marquée par une reprise de l’inflation de l’édifice et une hausse de la sismicité profonde entre 8 et 10 km sous la partie ouest du sommet. L’arrêt de l’activité en surface le 25 mars puis sa reprise le 28 mars, traduit vraisemblablement un régime d’alimentation magmatique instable.

L'éruption s'est de nouveau arrêtée à 0h10 le vendredi 3 avril.

Le 3ème épisode éruptif de l'éruption débutée le 13 février 2026 a repris le 8 avril à 13h15 avec une activité intermittente au niveau du cône éruptif, avant de s'arrêter de nouveau le 13 avril.

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