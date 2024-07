Consignes de vote à La Réunion : entre appel à voter contre l'extrême droite, non positionnement et silence

Le premier tour des législatives est passé et il a qualifié pour le second tour tous les candidats au RN. Cette percée historique de l'extrême droite à La Réunion a poussé les uns et les autres à se positionner. Il y a ceux qui appellent clairement à vote contre l'extrême droite, ceux qui ne choisissent pas et ceux qui ne disent rien. Tour de table d'un positionnement qui laissera forcement des traces (Photo : rb/www.imazpress.com)

- La gauche fait front -

Le PLR, le parti socialiste, les écologistes, le parti communiste, La France insoumise, Place publique ont tous appelé à faire front face au Rassemblement national.

Ainsi, la plateforme de gauche – dont certains candidats arrivés en troisième position se sont désistés -, appelle à voter pour tous les candidats de gauche. "Nous appelons à battre la politique dangereuse de l’extrême-droite par un large, rassemblement pour faire gagner les candidats des forces de progrès et de gauche", indique la plateforme dans un communiqué.

Jean-Pierre Marchau, élu écologiste appelle lui à voter pour le candidat Philippe Naillet (PS - Nouveau front popoulaire) député sortant de la première circonscription.

"Le 7 juillet prochain, j’appelle les électrices et électeurs de Saint-Denis, notamment celles et ceux qui sont sensibles aux grands enjeux de l’écologie, à voter pour Philippe Naillet et Brigitte Adame au second tour de cette élection. L’Assemblée nationale aura besoin dans la difficile période qui s’annonce, d’hommes et de femmes aux convictions solides, fidèles aux valeurs communes qui fondent notre République" dit-il

Pour Maurice Gironcel (PCR), "le front qui gagne est celui de la gauche qui se rassemble en additionnant ses forces au second tour. Le combat continue". Il appelle à voter pour Frédéric Maillot (Nouveau front populaire), député sortant de la 6ème circonscrption.

"Pas une voix pour Christelle Bègue", lance Vincent Rivière, élu à La Possession, appelant de fait à voter pour Karine Lebon, députée sortante de la 2ème circonscription.

Place publique appelle globalement à faire bloc face à l’extrême droite. "La mobilisation doit être totale dans les heures et les jours qui viennent pour empêcher le Rassemblement National d’avoir une majorité absolue le 7 juillet".

"Il sera temps ensuite de nous opposer les uns aux autres dans le cadre démocratique, mais il nous faut aujourd’hui préserver ensemble l’essentiel : la République et la démocratie."

Fabrice Hoarau, pour Action populaire de La Réunion, appelle à redoubler d'effort pour le second tour. "Nous appelons l’ensemble des électrices et des électeurs à se mobiliser partout à La Réunion pour faire gagner les sept candidats du Nouveau Front Populaire."

À Bras-Panon, les membres du groupe "Bras-Panon pour tous" annonce soutenir la candidature de Jean-Hugues Ratenon (LFI -Nouveau front populaire) député sortant de la 5ème circonscription.

- Pas de consigne à droite -

À La Réunion, les élus de droite ont décidé pour la plupart de ne pas donner de consigne de vote.

Nathalie Bassire, a elle, dès sa défaite dans la 3ème circonscription, annoncé que "comme [elle l'a] toujours dit, les voix des électeurs n’appartiennent qu’à eux-mêmes. "Je ne donnerai donc aucune consigne de vote."

Dans cette circonscription, Joseph Rivière, le candidat du RN, est arrivé en tête devant Alexix Chaussalet, candidat du Nouveau front populaire

L'ancien maire de Saint-Denis, René-Paul Victoria, a déclaré "dimanche prochain, dans le secret de l’isoloir et en leur âme et conscience, nous invitons les Dionysiennes et les Dionysiens à faire leur propre choix pour La Réunion et pour la France", sans donner de consigne de vote pour la première circonscription.

"Je fais confiance à leur clairvoyance et leur maturité pour le 2ème tour de ces législatives. Il ne m’appartient d’orienter leur choix…" a estimé de son côté Jean-Yves Morel, candidat divers droite dans la 2ème circonscription.

Dans la quatrireme circonscription, David Lorion, Michel Fontaine, Emmanuel Mussard et Serge Hoareau appellent "les électeurs "à faire leur devoir de citoyen (...) En ce moment décisif, nous en appelons à la responsabilité de chacune et chacun d’entre vous. L’avenir et le destin de notre nation sont entre vos mains. Nous vous invitons à faire votre devoir de citoyen et d’aller exprimer votre choix ce dimanche 7 juillet."

Le président du Département, Cyrille Melchior, souligne l'urgence à reconstruire "une nouvelle Droite élargie et rénovée". "Nous vivons un moment important de notre histoire qui nous oblige" a-t-il ajouté

Alix Mera, ex-candidat pour Debout la France et ex-candidat dans la 2ème circonscription a déclaré : "Debout la France, sera présent aux échéances à venir dans l'intérêt de la population. En tant que citoyens libres que vous êtes, aucune consigne de vote ne vous sera donnée".

À ce jour, l'unique politicien de droite – qui siège désormais sur les bancs de la Macronie au Sénat – à avoir annoncé qu'il fera barrage au RN "à titre personnel" est Stéphane Fouassin.

- D'autres élus ne prennent pas position -

Erick Fontaine, sans étiquette et battu dans la 2ème circonscription, a dit que "chacun est libre de faire son choix en conscience". L'ex-candidat ne donne aucune consigne de vote.

"Je ne suis pas le propriétaire des voix des électeurs m’ayant fait confiance au premier tour, et je laisse donc la liberté à tout un chacun de leur choix politique. Je n’appelle pas à faire barrage car cette stratégie a démontré son inefficacité" a déclaré Thierry Robert, candidat dans la 7ème circonscription.

"Entre deux extrêmes nous nous abstenons de proposer une consigne de vote et comme à l’accoutumée, fidèles à nos convictions, nous laissons nos électeurs se positionner librement pour le deuxième tour", évoque l'ex-candidat Richelain Catherine.

De même pour Ludovic Sautron, candidat dans la première circonscription. "J’ai pris le temps d’analyser et d’échanger avec de nombreux réunionnais depuis les résultats de ce premier tour, et j’ai décidé de ne donner aucune consigne de vote. Il s’agit d’une règle à laquelle je ne déroge pas depuis les élections de 2021, car je considère que le peuple est souverain et doit décider selon sa propre volonté."

Outre ces candidats qui n'ont pas été qualifiés pour le second tour, d'autres élus de La Réunion préfèrent laisser ne pas donner de consignes de vote. À l'image du nouveau maire du Tampon, Patrice Thien Ah Koon.



"Dans cette élection, je vois surtout une population qui attend de voir ne serait-ce qu’une lueur d’espoir d’un lendemain qui sera réellement meilleur. Je fais pleinement confiance au bon sens de notre population pour choisir le candidat qui nous défendra à l’Assemblée nationale et auprès du Gouvernement", a-t-il déclaré.

La maire de La Possession non plus ne se positionne pas, invitant "à se tourner vers les programmes les plus responsables, réalistes et inclusifs".

À l'Étang-Salé, le maire Mathieu Hoarau ne donne pas de consignes de vote. "Les électeurs ont exprimé leur souhait de mettre à la tête de leurs circonscriptions des candidats qui font partie d’un extrême, ou de droite ou de gauche, nous respectons ce choix. Ils sont libres de voter en leurs âmes et conscience, nous ne donnerons pas de consigne de vote."

- Plusieurs voix s'élèvent contre le RN -

Hormis les politiques, plusieurs groupes, association, appellent à faire front contre le RN.

La CGTR appelle à battre l’extrême droite pour gagner le progrès social et environnemental.

"L’Extrême Droite est un poison mortel pour notre République, notre démocratie et pour les travailleuses et les travailleurs. Jamais la CGT/CGTR ne mettra dos à dos l ’Extrême Droite avec une quelconque autre force politique."

"La CGT/CGTR appelle les salarié·es, les retraité·es et les privée·es d ’emploi ainsi que la jeunesse à voter pour battre le RN et ses alliés pour qu’il ait le moins de députés possible."

"Ce dimanche 7 juillet 2024, La Réunion a rendez-vous avec son Histoire. Jamais les idées dangereuses de l’extrême droite n’auront été aussi proches de l’emporter et de tout renverser", avance Gilles Leperlier.

"Aujourd’hui, nous avons une responsabilité individuelle et collective de dire NON à l’extrême-droite. La consigne de vote doit être claire pour le second tour et permettre la mobilisation des électrices et des électeurs à voter pour les candidats qui font face aux candidats du Rassemblement National."



Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion appelle lui aussi à combattre "l'extrême droite raciste et anti syndicale".

La FGR-FP appelle l’ensemble des partis démocratiques à un engagement sans équivoque aux désistements face à un candidat d’extrême-droite.



Pour l'UFAL, "le 7 juillet, ne vous demandez pas si vous devez vous déplacer pour faire barrage au Rassemblement national, courez voter pour la République indivisible, laïque, démocratique et sociale".

La Ligue des Droits de l'Homme lance un appel aux citoyens, aux syndicats et associations de La Réunion. "Face à la perspective mortifère d’un gouvernement du Rassemblement national (RN) nous appelons à un sursaut démocratique et républicain des électrices et électeurs !"

