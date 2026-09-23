Une journée d'accès au droit organisée à la Grotte du Peuplement

Ce samedi 26 septembre 2026, une journée d'accès au droit est organisée à la Grotte du Peuplement, à Saint-Paul, à partir de 9 heures. (photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Selon la Ville, près de "40 partenaires seront réunis au même endroit : avocats, notaires, associations, institutions et services publics".

Une nouveauté sera proposée avec la présence du service Urbanisme de la Ville de Saint-Paul, La Créole et le CAUE.

Selon la municipalité, "plus de 12 000 personnes sont accompagnées chaque année dans les trois Points-Justice de Saint-Paul". Cette journée d'accès au droit "illustre leurs préoccupations" en matière de logement, de démarches administratives et d'urbanisme.



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