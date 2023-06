Préservation de la biodiversité : vers des états généraux de la forêt à La Réunion

Ce mercredi 7 juin 2023, le Département et l'ONF ce sont engagés pour la préservation des forêts à travers le renforcement de leur partenariat. Cyrille Melchior, président du Département a évoqué son souhait d'organiser des états généraux de la forêt et de relancer la production et l’exploitation du cryptoméria et du tamarin, en faveur notamment de l’artisanat local. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous.

Ce mercredi 7 juin, le Département et l’ONF ont présenté et signé la nouvelle convention de partenariat 2023 - 2027 qui a pour vocation le maintien et le renforcement de la dynamique partenariale autour de la gestion durable des forêts publiques.

En présence de Jérôme Filippini, Préfet de la Réunion, Cyrille Melchior, Président du Département, et Sylvain Léonard, Directeur régional de l’ONF, ont signé ce mercredi 7 juin une convention de partenariat pour ces trois prochaines années.

Voilà près de 70 ans que le Département et l’ONF travaillent ensemble, à travers un partenariat consacré par la loi du 19 mars 1946 qui établit le Département comme nu-propriétaire de la forêt départemento-domaniale, avec une gestion confiée à l’ONF. Cela représente 95 000 ha de forêts départementales et départemento-domaniales, soit près de 40% du territoire réunionnais, dont le Département assure la valorisation, la préservation, et l’aménagement, dans un cadre concerté, cohérent, et une logique de gestion durable des forêts publiques.

Ce partenariat a notamment permis aux « pitons, cirques et remparts » d’être inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité, de faire de La Réunion un territoire à grand spectacle, où les sports de nature sont rois, où le tourisme vert contribue à l’attractivité croissante de l’île, où la faune et la flore concourent à en faire un des principaux hot spot de la biodiversité mondiale.

Le Préfet Jérôme Filippini a d’ailleurs souligné la beauté des paysages de l'île et le travail remarquable effectué. "L'Etat est heureux d'accompagner l'ONF, un opérateur d’Etat, et il a un rôle historique fondamental à La Réunion. C’est le partenaire principal du Conseil départemental et c’est celui qui garantit que l’on préserve ici cette magnifique réserve de biodiversité qui est notre forêt".

Un partenariat, du présent et surtout de l’avenir, renforcé qui vient répondre à une ambition portée par la Collectivité départementale comme l’a précisé son Président.

"Cette convention 2023 - 2027 est essentielle car elle a vocation à maintenir cette dynamique partenariale autour de la gestion durable des forêts publiques.

Plusieurs thématiques sont concernées comme la conservation du patrimoine naturel avec notamment les activités de lutte contre les espèces invasives, la restauration de nos milieux et leur protection contre le risque incendie ; la valorisation des fonctions sociales de la forêt qui doit être le support d’un développement harmonieux du territoire, je peux citer l’aménagement des aires d’accueil et des itinéraires pédestres, cyclistes et équestres destinés à favoriser la découverte des milieux naturels, l’accueil du public et l’accompagnement d’activités économiques touristiques, le soutien à la politique d’insertion de publics en difficulté, contribuant à la cohésion sociale ; et l’un des chantiers les plus importants, la production forestière destinée à approvisionner la filière bois locale.

Je souhaite en effet redonner une nouvelle dimension à la production de bois et à sa transformation à La Réunion parce que le bois réunionnais a longtemps servi en matière d’ébénisterie ou pour la construction des maisons".

Le Département souhaite en effet relancer la production et l’exploitation du cryptoméria et du tamarin, en faveur notamment de l’artisanat local. D’autre part, lauréat du Plan innovation Outre-mer, la Collectivité départementale pourra impulser une nouvelle dynamique en la matière à travers le projet Giroflee (Gestion innovante des ressources forestières locales pour une énergie durable).

Le Président Cyrille Melchior a par ailleurs annoncé souhaiter organiser des états généraux de la forêt au cours du second semestre pour échanger et coconstruire avec l’ensemble des acteurs dans ce domaine.

"Tous ces objectifs sont adossés à des dotations financières que le Département s’attachera à préserver et à défendre, notamment auprès de l’Etat. L’ONF effectue un travail formidable mais pour y parvenir, il a besoin de moyens financiers et humains, au moins équilibrés et stabilisés, pour inscrire son action dans le temps" a ajouté le Président du Département.

Sylvain Léonard, Directeur régional de l’ONF, a rappelé que le renouvellement de cette convention signifie une continuité depuis 1946, date à laquelle le Département est devenu nu propriétaire des anciennes forêts de la colonie sous le label de forêt départemento-domaniale avec l’ONF comme gestionnaire

"Cette convention apporte d’une part une continuité, d’autre part, des évolutions comme l’augmentation du périmètre qui embarque à la fois les forêts départemento-domaniales, comme c’était le cas jusqu’à maintenant, et les forêts départementales et domaniales, ce qui va permettre au Département d’intervenir et de participer à des activités en forêts domaniales. Puis, un engagement plus important au niveau technique et démarche stratégique des services du Département, et enfin, une révision des plans de financement des activités majeures mises en œuvre avec une participation supplémentaire du Département et de l’Etat afin d’obtenir un plan de financement équilibré sur le long terme".