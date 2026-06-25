Lancement officiel du site de l’Association Réunionnaise contre l’antisémitisme

L’Association Réunionnaise contre l’Antisémitisme et la Désinformation (ARCAD) annonce le lancement officiel de son site internet : www.asso-arcad.re, le premier site qui recense les actes antisémites à La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Face à la persistance de l’antisémitisme et à l’apparition de signaux préoccupants à La Réunion depuis le 7 octobre 2023, cette rubrique propose un dispositif de veille destiné à documenter la situation sur le territoire.

Outre un recensement géolocalisé des actes signalés (propos, gestes, inscriptions, dégradations, etc.), elle rassemble des témoignages faisant état de manifestations antisémites observées à La Réunion, dans l’espace public comme sur les réseaux sociaux.

Conçu autour des trois valeurs fondatrices de l’association — Rassembler, Éduquer, Veiller — ce site a pour vocation :

• de présenter les actions menées par l’ARCAD ;

• de mettre à disposition des articles, analyses et recommandations sur l’histoire du judaïsme, l’antisémitisme et les mécanismes de la désinformation ;

• de permettre le signalement d’actes ou de propos antisémites, directement auprès de l’ARCAD ou via des plateformes dédiées telles que Pharos et Ma Sécurité.

Le site comprend également d’autres ressources : un glossaire, des conseils de lecture ainsi qu’une bibliographie.