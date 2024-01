Les grands événements de l'année 2023 en photos

Il s'en est passé des choses à La Réunion en 2023. Entre mobilisation sociale, éruption, baleines, faits-divers et festivités, Imaz Press vous propose une rétrospective de l'année passée en images (Photos rb et sly/www.imazpress.com)

• Baleines : une saison exceptionnelle avec plus de 700 géantes des mers identifiés

La saison des baleines a encore une fois été spectaculaire en 2023 pour notre plus grand plaisir. Le 15 mai, la première baleine officielle de la saison faisait son apparition le long des côtes de notre île. Au 16 août, 700 individus uniques étaient déjà comptabilisés. Un chiffre jamais atteint à La Réunion. Chez Globice, le travail d'analyse des photos-identifications de caudales de baleines à bosse se poursuit afin d'établir un bilan final.

• Violences urbaines : plusieurs villes de La Réunion s'embrassent

Fin juin 2023, des violences urbaines ont éclaté dans plusieurs communes de l'île dans un contexte marqué par la mort de Nahel, 17 ans, tué par la police après un refus d'obtemperer. Des affrontements ont opposé jeunes manifestants et forces de l'ordre au Port mais aussi au Chaudron à Saint-Denis. Saint-Benoît, Sainte-Marie, Saint-Paul, La Possession et Saint-Louis ont également connu des nuits agitées. Les feux de poubelles étaient nombreux. Des véhicules avaient aussi été pris pour cible tout comme la maison du citoyen au Port.

• Grève des personnels du CHU pour de meilleures conditions de travail

Le jeudi 9 novembre 2023, alors que le CHU de La Réunion fait face à de grandes difficultés financières avec des conditions de travail qui se dégradent, les soignants démarrent une grève illimitée à l'appel de l'intersyndicale. Plusieurs rassemblements ont été organisés devant les hopitaux nord et sud provoquant d'importants embouteillages sur l'île. Au deuxième jour du mouvement, la tension était montée avec les forces de l'ordre devant le CHU Nord en présence d'Ericka Bareigts qui avait dénoncé l'attitude des policiers qui refusaient un temps de laisser repartir les manifestants dans leurs locaux.

• Sénatoriales : la gauche et la droite à égalité

En septembre se jouait un vote particulier dans les jardins de la préfecture de La Réunion. Conseillers régionaux, départementaux, municipaux, députés, sénateurs...1.376 grands électeurs ont élu ceux et celles qui siègeront au palais du Luxembourg dès début octobre.

La liste de Viviane Malet, (union des droites et du centre) a remporté 478 voix. La sénatrice sortante est ainsi retourné au Sénat en amenant avec elle Stéphane Fouassin, maire de Salazie. La droite a donc perdu un siège puisqu'elle avait acquis trois fauteuils en 2017. Dans le même temps, la gauche a fait son entrée au Sénat. Audrey Belim a été élue avec 337 voix et Évelyne Corbière avec 288 voix. A noter que pour la première fois de son histoire, La Réunion a élu trois femmes à la Chambre haute.

• La Réunion dans la rue pour dire "non" à la réforme des retraites

Dès le 19 janvier, les Réunionnais comme bon nombre de français étaient descendus dans la rue à l'appel des organisations syndicales pour protester contre la réforme des retraites annoncé par le gouvernement. Parmi les mesures phares du projet, le report de l’âge légal de départ à 64 ans à l’horizon 2030 et l’allongement de la durée de cotisation.

En mars, la mobilisation se poursuivait avec un appel au blocage massif de l'ensemble de la France et de La Réunion. Grève générale, rassemblements sur les ronds-points et nombreuses perturbations étaient observés sur l'île.

Finalement, la loi sur la réforme des retraites a été officiellement promulguée dans la précipitation le 15 avril après une action de nuit. L'essentiel du texte avait été validé par le Conseil constitutionnel le vendredi 14 avril au soir. Le président de la République disposait alors de quinze jours pour la promulgation mais il a préféré agir dans la nuit et faire promulguer le texte au petit matin.

• Une série d'alertes à la bombe secoue La Réunion

Dès la rentrée scolaire, La Réunion a été victime d'une centaines d'alertes à la bombe pendant plusieurs jours. Etablissements scolaires, centres commerciaux ou encore édifices religieux avaient été impactés et devaient être évacués au moindre doute dans un contexte d'alerte "urgence attentat".

• Un baleineau s'échoue à la passe de l'Hermitage

Le mardi 22 août 2023, un jeune baleineau d'environ une tonne s'était retrouvé bloqué au niveau de la barrière de corail à l'Hermitage. Une chaine de solidarité s'était alors créée pour lui venir en aide. Malgré de nombreuses tentatives pour le sortir de la Passe, le jeune cétacé a fini par succomber. Son corps avait été tracté au large.

• Mort mystérieuse de milliers d'oursins

Plus de 5.000 oursins bleu noir (echinothrix diadema) ont été retrouvé morts sur les plages de l'ouest entre juillet et août. Une surrmortalité qui pourrait être due à un parasite mais qui est restée jusqu'à aujourd'hui inexpliquée.

• La nouvelle route du littoral ouverte dans les deux sens

Après 10 ans de travaux et plus de deux milliards d'euros engagés, le viaduc de la Nouvelle route du littoral a ouvert à la circulation dans les deux sens à 5 heures du matin le mercredi 1er mars 2023. L’ouvrage, qui relie Saint-Denis à la Grande Chaloupe, était accessible dans le sens nord – ouest depuis le 28 août 2022. Les automobilistes continueront à emprunter l’ancienne route du littoral entre la Grande Chaloupe et La Possession jusqu’à la construction du second viaduc. La livraison est prévue en 2028

• Elisabeth Borne à La Réunion, des séquences interdites à la presse locale, Imaz Press boycotte le séjour

Le jeudi 11 mai 2023, Élisabeth Borne arrivait à La Réunion, accompagnée de quatre ministres : Jean-François Carenco, ministre des Outre-mer, Christophe Béchu, ministre de l'écologie, Marc Fresneau, ministre de l'agriculture et Olivier Klein, ministre du logement. Durant trois jours, les cinq ministres étaient allés à la rencontre des Réunionnais. Un dispositif de sécurité hors normes avait été déployé par les forces de l'ordre mettant l'île sous cloche.

Lire aussi - La Réunion sous cloche pour la venue de la Première ministre

Après plusieurs séquences interdites à la presse locale, Imaz Press avait finalement prit la décision de ne plus suivre la visite de la Première ministre.

• Des trombes d'eau sur La Réunion, des routes et des maisons inondées

Les fortes pluies ont été nombreuses en 2023. Le mercredi 8 novembre, l'est de l'île en a particulièrement souffert même si ce jour là les cumuls n'ont pas atteint des records. Plusieurs routes notamment à Sainte-Suzanne et Sainte-Marie se sont retrouvées sous les eaux et plusieurs véhicules ont été piégés sur le réseau routier. Une portion de la quatre voies s'était même retrouvée complètement innondée.

• Drame à la Possession : une homme tue trois personnes, dont une enfant de 5 ans

Le samedi 28 octobre 2023, à La Possession, Abraham Bomela âgé de 39 ans tuait sa mère, sa nièce de 5 ans et un agent d'entretien d'une banque où il avait fait irruption. Sept autres personnes ont été blessé par l'homme, dont un gendarme.

Lire aussi - La Possession : l'individu interpellé et placé en garde à vue, trois personnes décédées et sept blessés

Deux jours après le drame, le mis en cause était présenté au parquet, mis en examen pourr assassinats et tentatives d'assassinats et écroué.

• Pascal Chane-Teng devient évèque de La Réunion

Le quartier du Chaudron et l'île tout entière ont connu un grand moment de ferveur le dimanche 15 octobre. Pascal Chane-Teng a été officiellement ordonné nouvel évêque de La Réunion succédant à Monseigneur Gilbert Aubry. Ce dernier a passé plus de 47 années à la tête du diocèse. Des milliers de fidèles étaient présent pour cet évènement.

• Grand raid 2023 : la victore à Aurélien Dunand-Pallaz et Katie Schide

Au bout de 165 km de course effrénée, Aurélien Dunand-Pallaz a été sacré grand gagnant de la Diagonale des Fous, après 23h21mn23s sur les sentiers. Derrière lui, Germain Grangier et Paul Tschumi. En 6ème position, Fabrice Payet a été le premier Réunionnais passer la ligne d'arrivée. Chez les femmes c'est Katie Schide qui a remporté le scratch féminin en étant 11ème au classement général. En cette année 2023, les participants ont particulièrement souffert de la chaleur sur les sentiers avec des températures qui ont atteint les 30 degrès à Mafate.

• Quatre mors dans un crash d'hélicoptère

Trois drames aériens se sont produits en 2023. Le dernier d'entre eux s'est produit le mardi 31 octobre dans la matinée. Un hélicoptère – piloté par un particulier – s'est écrasé sur la paroi rocheuse au niveau du plateau Wickers à Salazie. À bord, quatre personnes, deux hommes et deux femmes, dont Lionel Caro, directeur du parc Akoatys de l'Étang-Salé et sa compagne. Tous sont décédés. Après l'accident, une enquête a été ouverte par le parquet pour homicide involontaire.

• 20 désamn : toute La Réunion fête la liberté

Le 20 décembre, La Réunion a célébré le 175ème anniversaire de l'abolition de l'escalavage. Hommage, maloya, concerts, expositions, défilés ou encore feux d'artifices étaient organisés aux quatres coins de l'île.

• Volcan : une seule et longue éruption

Le dimanche 2 juillet, à 8h30, le Piton de la Fournaise sortait de son sommeil pour la première et la dernière fois de l'année 2023. L'interdiction d'entrer dans l'enclos avait rapidemment été mise en place. Cependant, l'évènement était visible de la route des laves dans les premiers jours. De nombreuses personnes s'y étaient rendues pour admirer le spectacle. Le front de coulée était finalement arrivé à 1,8 kilomètres de la route. L'éruption avait finalement duré jusqu'au 10 août, soit pendant plus d'un mois.

