[Photos] Garance, faits-divers, victoires sportives... 2025 a été l'année de grands événements

Ils vous ont fait sourire, rire, parfois émus, ils vous ont attristés et parfois choqués, les événements qui ont ponctué l'année 2025 ont été nombreux. Il y a le passage de Garance sur La Réunion, plusieurs faits divers, des élus locaux condamnés, un gouvernement qui change au gré du vent, un ancien président en prison, le génocide à Gaza... Fort heureusement il y a eu aussi de belles choses, les victoires sportives - les survivants.e.s du Grand raid par exemple -, ainsi que les actes de générosité et de solidarité dont La Réunion sait faire preuve de tout temps. Passage en revue (Photos rb et sly/www.imazpress.com)

Pour Blandine, 65 ans, habitante de Saint-Pierre depuis 2002, ce ne sont pas les faits divers ou la météo, mais bien les embouteillages quotidiens qui lui viennent directement quand on lui pose la question.

"Il y a trop de voitures. Il faudrait un train", dit celle qui prend le bus pour se rendre sur Saint-Denis.

- Des faits-divers bien trop présents à La Réunion -

Violences urbaines, homicides, faits-divers, accidents… Pour Amandine, 29 ans, "il y a trop de mauvaises nouvelles". "Beaucoup de violences à La Réunion, des faits divers récurrents", dit-elle. Récemment, le 17 décembre 2025, un mineur impliqué dans un tir de mortier sur un policier de la BAC du Port a été condamné par le tribunal pour enfants à 10 mois de prison avec maintien en détention.

Derniers exemples en date, "l'accident mortel qui a eu lieu le soir du réveillon de Noël à Bras-Panon" cite une habitante de la Montagne n'ayant pas souhaité donner son prénom. Ce décès porte à 41 le nombre de personnes tuées sur les routes de l'île en 2025.

Un jeune homme de 23 ans a été tué dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 novembre 2025 sur la route des Tamarins après un accident de la route et dont le décès est consécutif à l’impact d’une pièce métallique liée à l’airbag Takata.

Parmi les drames qui ont marqué La Réunion, on pense aux trois jeunes victimes du rallye de Saint-Joseph survenu le 26 octobre 2025. Deux enfants de 9 et 12 ans sont décédés le jour même de l'accident. Le parquet de Saint-Pierre a confirmé le 3 novembre le décès d'une fillette âgée de 8 ans.

Autre faits-divers, Rayan, ce jeune de 18 ans, tué en sortie de boîte de nuit le jour de son anniversaire à Saint-Gilles, confie Patrick, 51 ans. Un père, ses trois fils et un proche de la famille ont été mis en examen pour meurtre et placés en détention.

- Garance et les catastrophes naturelles dans toutes les mémoires -

"Garance", tel est le mot qui revient souvent lorsque l'on demande à plusieurs personnes l'événement qui les a le plus marqué cette année.

Des vents à plus de 200 km/h, des trombes d'eau et une alerte cyclonique violette (le plus haut niveau). Le 28 février, Garance s'abat avec sur l'île. Bilan : cinq morts et des dégâts matériels considérables.

Des catastrophes naturelles qui ont frappé la France et le monde entier. Une habitante de la Montagne a été frappée par les inondations dans l'Hexagone et notamment dans la Marne. "Le cœur i fé mal", dit-elle.

Le lundi 20 octobre en fin d'après-midi, une tornade a frappé la ville d'Ermont et plusieurs localités voisines du Val-d'Oise Un lourd bilan humain (1 mort et 9 blessés).

L'ouragan Melissa, l'un des plus puissants à avoir jamais balayé les Caraïbes, a dévasté des régions entières de la Jamaïque et inondé Haïti et Cuba.

- Des débâcles politiques -

Les élus pei nous auront donné de quoi écrire en 2025. À commencé par Didier Robert, ex-président de Région et candidat aux élections municipales de Saint-Paul. Dans l'affaire des emplois du cabinet de la Région, pour laquelle il a été relaxé en première instance, il sera jugé en appel les 15, 16 et 17 avril 2026. Didier Robert sera ensuite attendu à la Cour d'appel le 23 avril 2026 pour l'affaire des loyers payés par la Région, pour laquelle il a été condamné en première instance à 8 mois de prison avec sursis, 100.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité.

Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne et président de la Cinor a, le 25 septembre 2025 condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement délictuel dont trois ans assortis du sursis, une amende délictuelle de 60.000 euros et une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de cinq ans avec exécution provisoire dans l’affaire du Sidélec

Un gouvernement qui va et qui vient, Emmanuel Macron giflé, Nicolas Sarkozy en prison... La politique ne nous aura pas laissé de répit cette année.

La valse de Premiers ministres a marqué Emmanuelle, 27 ans, de Salazie. François Bayrou est remercié après l'échec d'un vote de confiance sur la question budgétaire.

Son successeur, Sébastien Lecornu, met près d'un mois pour annoncer un gouvernement qui ne survivra que... 14 heures. Le record du gouvernement le plus court est pulvérisé. Renommé à Matignon quatre jours après sa démission, il présente un second gouvernement le 12 octobre avec Naïma Moutchou, sixième MOM depuis 2022.

En mai 2025, une vidéo d'Emmanuel Macron a beaucoup fait parler d'elle. On y voit le président se prendre une gifle de son épouse. Une épouse qui elle aussi aura fait la Une de l'actualité avec sa phrase à destination de membres d'une association féministe, les traitant de "sales connes".

Autre moment marquant de l'année : la marche de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni alors que l'ancien président se rend en prison.

L'ex-président est incarcéré le 21 octobre après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

Libéré trois semaines plus tard, Sarkozy publie en décembre "Journal d'un prisonnier" où il raconte sa détention.

- Soulèvements de la génération Z à Madagascar -

À Madagascar, en Asie, Afrique ou Amérique latine, les jeunes de la génération Z (moins de 30 ans) ont multiplié les mobilisations contre les conditions de vie, le blocage des réseaux sociaux ou la corruption des élites.

Dans la Grande Île, le mouvement a conduit au renversement par l'armée du président Andry Rajoelina, qui a fui à l'étranger.



Le drapeau pirate du manga One Piece (une tête de mort coiffée d'un chapeau de paille), souvent arboré par les manifestants, est devenu sous l'impulsion des réseaux sociaux un symbole de la lutte contre l'oppression sur plusieurs continents.

Son ancien club, le Vasco da Gama est en finale de la Coupe du Brésil contre le Corinthians. Une rencontre au cours de laquelle le Réunionnais ne sera pas titulaire puisqu'il ne joue plus au Brésil, ni dans aucun autre club.

- Dimitri Payet mis en examen pour violences psychologiques -

Un juge de Rio de Janeiro (sud-est) a accepté le 25 juillet la plainte déposée par l’avocate Larissa Ferrari pour dommages psychologiques et émotionnels, selon cette source.

Le parquet brésilien avait mis en examen le 20 juin l’ancien joueur de l’OM, âgé de 38 ans. Selon le journal O Globo, il est accusé d’"actes et propos injurieux et dégradants, tels que des humiliations, des manipulations et des moqueries".

Le 10 avril dernier, Larissa Ferrari, 28 ans et avocate de profession, accusait Dimitri Payet de "violence physique et psychologique", alors qu'ils entretenaient une relation depuis quelques mois en 2024. En avril, la jeune femme de 28 ans avait affirmé à l’AFP que Dimitri Payet avait exigé des "preuves d’amour" impliquant des "humiliations", dont des vidéos d’elle "buvant sa propre urine, l’eau des toilettes ou léchant le sol".

Selon le parquet, Dimitri Payet et Larissa Ferrari ont exprimé leur intérêt à avoir des relations sexuelles avec des "pratiques d'actes d'audace et de violence", de manière consensuelle.

- La guerre dans tous les esprits -

En interrogant les personnes dans le centre-ville de Saint-Denis, la guerre revient à chaque fois. Que cela soit Blandine, 65 ans, Patrick, 51 ans, le "risque d'une guerre en France" et la guerre entre la Russie, l'Ukraine, Gaza, le Cambodge et la Thaïlande sont dans tous les esprits.

"On se sent impuissants, c'est un peu lourd", dit Amandine, 29 ans.

Les pressions américaines ont débouché sur un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, deux ans après le début de la guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque inédite du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Cette trêve a permis un retrait partiel des troupes israéliennes de la bande de Gaza, l'échange des derniers otages retenus vivants à Gaza contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël, et une entrée accrue d'aide humanitaire à Gaza, même si elle est toujours très en-deçà des besoins selon l'ONU et plusieurs ONG.

Le retour au pouvoir de Donald Trump a marqué les premiers efforts sérieux visant à mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine lancée en février 2022.

La reconnaissance de l'État de Palestine par la France et Emmanuel Macron reste en tête pour Combonasurati, 16 ans, de Saint-André.

- En 2025, il y a quand même eu de belles choses -

Ils ont dompté les sentiers, la fatigue et la nuit réunionnaise. Après 178 kilomètres d’effort à travers les cirques et sommets de l’île, Baptiste Chassagne et Blandine L’Hirondel ont triomphé de la mythique Diagonale des Fous 2025, inscrivant leurs noms au palmarès d’une des courses les plus exigeantes du monde.

L'ailier de l'UBB (Union Bordeaux-Bègles), le Réunionnais Louis Bielle-Biarrey, a été sacré meilleur international français de la saison dernière lundi 6 octobre 2025, lors de la Nuit du Rugby. Il fut déjà élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations remporté par le XV de France.

Le week-end du 3 et 5 octobre 2025, le Réunionnais Fabien Thazar a été sacré champion d'Europe de dropknee en Espagne, tout comme Olivier Marimoutou, sacré champion d'Europe de kneeboard.

Le deuxième roman de la réunionnaise, Gaëlle Bélem, "Le fruit le plus rare ou la vie d'Edmond Albius", vient d'être classé dans le top 100 des livres remarquables (notable books) de l'année 2025 établi par le prestigieux magazine américain.

- 2025, la fin d'un cycle -

2025, selon les principes de la numérologie, est également l'année où tout a changé. Une année marquée par l'énergie du cycle 9, un cycle de 9 ans débuté en 2016.

Une période où l’on fait le tri, où l’on clôt ce qui doit l’être, où l’on se détache de l’ancien pour laisser la place à un renouveau. Un cycle de transition et de transformation.

Un cycle se termine pour laisser la place à un nouveau départ (l'année 1 en 2026).

