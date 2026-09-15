Le Tampon : Mister Papi et Miss Mamie 2026 sont...

La ville du Tampon a élu, ce dimanche 13 septembre 2026, à la salle du 12ème km, ses Mister Papi & Miss Mamie 2026. "Félicitations à nos nouveaux ambassadeurs de l’élégance et de la bonne humeur !", écrit la commune dans une publication que nous partageons, ci-dessous : (Photos ville du Tampon)

Le suspense était a son comble. Lors d'une après-midi dédiée aux séniors, Paul Pasquet est devenu Mister Papi Tampon 2026 et Sylvaine Grondin est Miss Mamie Tampon 2026. La ville a adressé "un grand bravo à l’ensemble des participants pour leur enthousiasme, leur élégance et leur énergie !"

Les résultats :

Mister Papi Tampon 2026 : Paul Pasquet

1er dauphin : Claude Deurveilher

2e dauphin : Thérésien Gigan

Miss Mamie Tampon 2026 : Sylvaine Grondin

1ère dauphine : Micheline Sery

2e dauphine : Marie-Céline Barré



La Ville du Tampon adresse toutes ses félicitations aux lauréats et souhaite à nos Mister Papi et Miss Mamie une belle année de représentation