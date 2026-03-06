Endémik : une alternative qui pousse du battant des lames au sommet des montagnes

Avec les élections municipales de 2026, le mouvement citoyen Endémik s’est structuré dans 16 communes de La Réunion. Pensé comme un laboratoire d’idées et d’initiatives, le mouvement a fait émerger de nouveaux et nouvelles citoyen·nes engagé·es, désireux de s’impliquer concrètement pour leur commune et pour l’avenir de La Réunion. (Photo : Endémik)

Dans six communes, Endémik portent des candidatures sur des listes municipales, poursuivant ainsi cette démarche d’engagement local. C’est le cas de Joël Ramin à Salazie sur la liste portée par Cindy Barbe Robert, Claude Marodon à Saint-Denis sur la liste d’Ericka Bareigts,Clément Euphrasie à Saint-Leu sur la liste de Thierry Robert, Louise Simbaye à l’Étang-Salé sur la liste de Mathieu Hoarau,Shona Dabee, Myriam Dijoux et Ulrich Ah-Keng à Saint- Pierre sur la liste de Ruth Dijoux, Florise Branchet au Tampon sur la liste portée par Patrice Thien-Ah-Koon, ainsi qu’Eric Clain à Saint-Benoît sur la liste BANIAN portée par Patrice Selly.

À Sainte-Suzanne, le mouvement a franchi une étape supplémentaire avec une liste Endémik "Unir, Agir, Réussir – Sainte-Suzanne est à nous", menée par Max Rayepin et ses candidats dont, Sandra Putien, Antuf M’ze, Constance Faussette, David Moutoussamy, Denis Jean Marie Alidor, Elodie Cadet, Grégory Hoarau, Jean-Claude Picard, Jean-Eddy Mouty-Synan, Marie-Annick Hoarau, Mathieu Angama, Murielle Poulbassia, Samy Richemond, Shanna Atchama, Simon Chane Chik Te, Stéphane Cologon, Sébastien Amourgom, Thierry Habrado,

Véronique Desiles …

Cette démarche se construit toutefois dans un contexte parfois difficile, où les blocages et les freins à la structuration d’un mouvement citoyen restent réels. L’expérimentation de la méthode Endémik vient ainsi bousculer des schémas politiques plus anciens et installés, tout en restant cohérente et alignée avec les valeurs et les fondations du mouvement Endémik.